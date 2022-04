C’est le grand soir pour Kyle Lowry

« J’ai l’impression de rentrer à la maison. J’ai fait beaucoup de choses pour la ville, la franchise. La ville et la franchise m’ont adopté, et nous avons créé un lien à vie qui sera toujours là. Ce sera un grand jour et j’ai hâte d’y être ».

Kyle Lowry s’est fendu d’une lettre publiée sur le site du « Player’s Tribune » pour évoquer ce moment qu’il attend depuis son départ pour Miami cet été. Ce dimanche, le meneur du Heat va à nouveau fouler le parquet de la Scotiabank Arena pour la première fois. Un moment qui sera accompagné de beaucoup d’émotions, d’une ovation méritée, et peut-être même de quelques sifflets selon la tournure du match !

« J’ai essayé d’éviter pendant longtemps d’y penser, mais ça y est, on y est. J’ai hâte d’y être, de pouvoir me rendre dans un endroit que j’ai appelé ma maison pendant si longtemps et que je considère toujours comme mon chez moi, un endroit qui a une place chère et spéciale dans mon cœur. Ça va être émouvant. Je suis sûr que les fans vont m’applaudir pendant un moment, puis si nous commençons à gagner, ils me siffleront ».

Miami s’est déjà rendu à Toronto cette saison, le 1er février dernier, alors que l’accès à la salle pour le public était encore considérablement restreint. Kyle Lowry n’avait pas pu être de la partie pour raisons personnelles, et ilne regrette pas d’avoir attendu jusqu’à aujourd’hui pour faire son grand retour.

« Je n’aurais pas joué ce match », a-t-il glissé. « Honnêtement, je n’y aurais pas participé pour la simple raison que je veux pouvoir jouer devant nos fans et devant les leurs ».

Nick Nurse ne lui fera pas de cadeau

Cette fois sera la bonne, et même si les Floridiens seront en « back-to-back », le dernier de la saison régulière pour Miami, Kyle Lowry aura autre chose à penser qu’à la fatigue accumulée.

« Je m’en fiche », a-t-il ajouté au sujet du calendrier serré. « Honnêtement, je suis juste heureux de pouvoir être là et de jouer devant les fans ».

Si son départ a définitivement acté le changement d’ère des Raptors, Kyle Lowry ne peut qu’apprécier la façon dont son ancienne équipe a su se réinventer autour de Fred VanVleet et Pascal Siakam, avec une belle sixième place à la clé à cinq matchs de la fin de la saison régulière.

« Je suis heureux pour ces gars, en raison des relations étroites que j’ai avec eux, des relations personnelles que j’ai construites autour de l’organisation. De plus, c’est une équipe, une franchise que j’ai aidé à reconstruire au point d’en faire une équipe compétitive, une équipe qui participe aux playoffs chaque année. Je suis donc heureux et fier d’en avoir fait partie ».

« Sur le plan émotionnel, je serai peut-être ailleurs »

Passé l’accueil chaleureux que les fans devraient lui réserver, Kyle Lowry sait que ses anciens coéquipiers et son ancien coach, Nick Nurse, ne lui feront aucun cadeau.

« Laissez-moi être réaliste. Nick ne va pas me laisser faire mon match, pas du tout. Je sais à quoi m’attendre », a-t-il conclu, avant de reconnaître une certaine nervosité. C’était cette nuit après la victoire face aux Bulls.

« Je suis nerveux, mais dans le même temps excité. Cela va être un grand moment. J’ai dit aux gars que j’avais bien joué face aux Bulls, mais que je ne savais pas ce que j’allais leur donner dimanche soir. Sur le plan émotionnel, je serai peut-être ailleurs. Mais ce sera une très grande journée. »