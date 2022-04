Monte Morris : « Jamal Murray est prêt à retourner sur le terrain »

Si l’on en croit Mike Malone, c’est Jamal Murray qui donnera le feu vert pour son retour sur les terrains. En accord bien sûr avec le staff médical. Et pour Monte Morris, son coéquipier est prêt !

« Sa lucidité mentale est là. Il est prêt à retourner sur le terrain. Il a l’air bien. Il fait des dunks et le reste, avec des appuis sur n’importe quel jambe » assure le meneur des Nuggets. « J’imagine que c’est une question de temps, mais j’espère que nous pourrons le réintégrer. »

À nouveau interrogé sur ce comeback tant attendu, Mike Malone confirme que Jamal Murray « veut revenir« , et que « l’espoir fait vivre« . Le coach des Nuggets rappelle que son joueur n’est pas forfait pour le reste de la saison, et qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes sur la suite de la saison.

« Ce n’est pas blanc ou noir. On ne court pas une course avec une ligne d’arrivée définie. Qui sait à quoi ressemblera notre saison dans quatre matches ? Est-ce qu’on sera en playoffs ou au « play-in » ? Il faut déjà que ce soit déterminé. Ce que je peux dire, c’est que Jamal progresse de jour en jour. Il a fait de grands progrès. Mais je ne peux pas vous dire qu’il jouera l’un des quatre derniers matches. Et je ne peux pas vous dire le contraire. »

Battus à Minnesota, les Nuggets sont pour l’instant 6e de la conférence Ouest avec 46 victoires pour 32 défaites, mais ils restent sous la menace des Wolves (44v-34d).

En cas d’égalité, avantage aux Wolves qui possèdent le « tie-breaker ». Côté calendrier, les Nuggets vont justement jouer les arbitres dans la course au « play-in » puisqu’ils affrontent deux fois les Lakers et une fois les Spurs. Leur 4e match sera contre les Grizzlies, assurés de finir 2e, et d’affronter un des vainqueurs du « play-in ».

De leur côté, les Wolves défient deux équipes déjà en vacances (Houston et Washington), puis San Antonio et Chicago.