Denver cherche le bon moment pour relancer Jamal Murray

Alors que Michael Porter Jr. a connu une rechute, au point qu’on ne devrait pas le revoir sur un terrain cette saison, la convalescence de Jamal Murray s’effectue sans accroc, et tout Denver espère qu’il sera le joker idéal pour attaquer les playoffs. À écouter Mike Malone, la balle serait même dans le camp du joueur.

« Je ne crois pas que ça ait du sens de dire : ‘On ne le fera pas rejouer’. Qui sait ce qu’il peut se passer ? » demande le coach des Nuggets. « Beaucoup de choses dingues peuvent arriver dans les six matches restants, idem en playoffs. Avec la fin de la saison régulière, la semaine dédiée au play-in, puis le début des playoffs… Avant, les playoffs débutaient après la saison régulière. »

Trouver le bon moment pour revenir

En clair, il y a encore du temps avant de se décider, et ce n’est pas la fin de la saison régulière qui décidera.

« Je ne pense pas qu’il faille prendre des décisions définitives maintenant parce que ce n’est pas un 1500 mètres avec quatre tours et c’est fini » poursuit Mike Malone. « Nous n’avons aucune idée de l’endroit où se trouve la ligne d’arrivée. Jusqu’à ce que nous en ayons une meilleure idée, laissons toutes les options sur la table et voyons ce qui se passe au jour le jour. »

Une chose est sûre, Jamal Murray aura son mot à dire. Près d’un an après sa blessure au genou, le meneur des Nuggets accompagne l’équipe, et participe à l’échauffement. Il ne se contente pas de rester sur le banc, en civil.

« C’est une période compliqué pour revenir car chaque match est si important » rappelle le coach. « Il faut donc trouver un équilibre entre le fait d’essayer de réintégrer un joueur et le fait d’avoir conscience que chaque match compte. C’est une dynamique difficile à équilibrer. Mais si Jamal Murray me dit : ‘Coach, je suis prêt, j’aimerais jouer’ et qu’il a été autorisé à jouer, alors nous trouverons une solution. »