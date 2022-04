Après l’abandon du Hall 6 de la Porte de Versailles pour l’organisation du premier tour du tournoi de basket des Jeux olympiques de 2024, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques a décidé de ne pas perdre de temps.

Un nouveau lieu vient ainsi d’être proposé à la FIBA, qui doit désormais le valider, mais le COJO est confiant sur cette nouvelle proposition. L’idée de déplacer d’autres sports (gymnastique ou badminton) a ainsi été écartée, tout comme celle d’envoyer les basketteurs au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette, trop éloigné de la capitale. Alors, dans son désir de mettre la Seine au cœur de ses JO, Paris 2024 a donc choisi de placer le basket sous le pont aval, au sud-ouest de Paris, entre les 15e et 16e arrondissements de la capitale.

« La Seine est vraiment la colonne vertébrale de nos Jeux olympiques » explique un membre du Comité d’Organisation. « La cérémonie d’ouverture aura lieu sur le fleuve et l’idée d’utiliser un maximum les ponts emblématiques de Paris a toujours été au cœur du projet. L’abandon du Hall 6 pour le basket nous a permis de développer encore cette volonté. L’idéal aurait été de se servir d’un des ponts les plus célèbres, mais les contraintes techniques font que le pont aval est la seule option réaliste au point de vue du lourd cahier des charges. »

Avec son tablier de 35 mètres de large et sa hauteur (plus de 10 mètres), le pont aval permet ainsi l’installation d’une salle temporaire le long du Quai du Président Roosevelt.

« La seule véritable difficulté est la fermeture au vent, sur les côtés, mais avec la largeur du pont, il y a déjà un toit naturel qui limite énormément les frais temporaires de construction », continue le COJO. « C’est à la fois un moyen économique, pratique et symbolique qui devrait plaire à tout le monde. »

La balle est désormais dans le camp de la FIBA, qui doit valider l’idée pour permettre sa mise en place.

Clairement, ce n’est pas le choix préféré de la fédération internationale, mais l’organisation de Paris 2024 y croit. « On place vraiment le basket au cœur du monde urbain parisien avec cette idée » conclut un autre membre du COJO. « Juste à côté des poissons et des péniches de la Seine, avec le Boulevard périphérique au-dessus de la tête. Les stars américaines de la NBA ne peuvent qu’apprécier l’emplacement, le long du Quai du Président Roosevelt, à côté du siège de Microsoft en France et pas loin du McDonald’s de la Porte de Saint-Cloud. »