Avec ses critiques, Rudy Gobert a sérieusement agacé son coach et Donovan Mitchell

Il fallait s’en douter, la dernière sortie de Rudy Gobert a fait grincer des dents du côté de Utah. Le Français fustigeait le manque de sacrifice de son équipe, expliquant l’équipe n’aimait pas « se salir les mains« . Il y avait aussi ce passage : « Je déteste perdre. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais personnellement, ça fait mal ».

Le « Je ne peux pas parler pour tout le monde » laissait entendre que certains de l’équipe supportent mieux la défaite…

Forcément, Quin Snyder a moyennement apprécié. « Rudy a déjà fait des commentaires sur les gars qui défendent auparavant, et ce sont des choses dont les joueurs parlent entre eux. Personnellement, je pense qu’il y a un endroit pour cela qui est peut-être plus productif. »

Donovan Mitchell : « Pour moi, c’est puéril »

En gros, Rudy Gobert aurait mieux fait de ne pas s’étendre dans la presse, et de garder ces critiques pour le vestiaire.

Qu’en pense Donovan Mitchell ? « Pour moi, c’est puéril » estime-t-il à propos du fait de pointer les autres du doigt. « Si on fait ça, on va vers de gros problèmes. On possède un groupe de gars expérimentés, qui savent ce que c’est d’avoir des hauts et des bas. Si une série de cinq défaites de suite nous désunit, alors c’est que nous ne sommes pas ce qu’on pense être. Le plus important, c’est de rester soudés collectivement. »

Après la victoire face aux Lakers, Rudy Gobert a dû répondre sur le sujet, et sur la réaction de son coach et de ses coéquipiers. Le Français explique qu’il dit toujours ce qu’il a sur le coeur, et que c’est un excès de franchise.

« Je dis simplement ce que je pense. Pour moi, il ne s’agit jamais de montrer du doigt. Je ne suis pas parfait dans ma façon de communiquer. Je suis une personne sensible, et je n’aime pas perdre » se défend-il. « Évidemment, j’aurais préféré ne jamais rien dire ; parfois, je suis un peu trop honnête avec vous. Vous (les journalistes) aimez ça – et c’est probablement quelque peu rafraîchissant par rapport à beaucoup de gars dans cette ligue ».

Rudy Gobert : « Je sais que parfois, c’est désagréable d’entendre la vérité »

Quant à savoir si Rudy Gobert en cause dans le vestiaire, il assure que oui.

« Je dis ce que je pense, et il s’agit toujours de gagner. Il s’agit toujours pour nous d’essayer de jouer le meilleur basket possible » conclut-il. « Ces choses, je les ai aussi dites dans les vestiaires. Ce n’est pas comme si nous disions des choses ici [en conférence de presse] qu’on ne se dit pas entre nous. Nous savons tous ce que nous pouvons nous améliorer. Je dis simplement ce que je pense. Et je sais que parfois, c’est désagréable d’entendre la vérité. Mais je m’inclus (dans les critiques). Il ne s’agit jamais de dire : « Ils doivent faire mieux ». C’est toujours « On doit faire mieux ». Et ça commence par moi ».