Les Bulls gardent espoir avec Lonzo Ball

À cinq matches de la fin de leur saison, les Bulls gardent espoir de retrouver Lonzo Ball. En proie à des difficultés dans sa rééducation depuis son opération du ménisque du genou gauche, le meneur vient de faire une « pause » de dix jours dans le processus pour se concentrer uniquement sur la musculation.

Cette séquence est désormais terminée : le meneur va pouvoir reprendre le travail autour de son genou meurtri. Une reprise qui sera graduelle. « Avec le temps qu’il a eu pour calmer les choses, on ne va pas passer de zéro à cent », affiche justement Billy Donovan, en amont du match face aux Clippers.

Celui-ci précise qu’il n’est pas impossible que le meneur, privé de parquet depuis 14 janvier, reprenne directement en playoffs sans passer par la case saison régulière.

« Le moteur derrière tout ça est qu’il veut vraiment jouer », poursuit le coach. « Il veut recommencer à jouer. C’est évident qu’il va également être intelligent par rapport à ce qu’il ressent. Il va être réaliste et les médecins vont réfléchir ensemble. Chaque jour qui passe, on se rapproche de plus en plus de la fin de la saison. »

Une dizaine de jours donc avant que la saison régulière prenne fin alors que les playoffs démarrent le 16 avril. Actuellement cinquièmes à l’Est, les Bulls semblent bien partis pour éviter les matches de « play-in » qui se disputeront entre les 12 et 15 avril. Quelques jours supplémentaires dont le meneur pourrait profiter.

« Il faudrait qu’il ait fait des progrès significatifs sur le plan physique pour qu’on soit sûrs qu’il puisse jouer, contribuer et aider. Mais rien ne laisse entendre (par rapport à ce que lui disent les médecins) qu’il va rester sur la touche ou de quelque chose comme ça », termine Billy Donovan, qui reste visiblement optimiste.