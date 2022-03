Les Bulls tentent un dernier coup pour sauver la fin de saison de Lonzo Ball

Les Bulls ont entamé une course contre-la-montre pour essayer de sauver la fin de saison de Lonzo Ball, en proie à des difficultés dans son processus de rééducation depuis son opération du ménisque du genou gauche.

Pour les dix prochains jours, le meneur va arrêter la course afin de se concentrer uniquement sur la musculation.

« Je ne veux pas utiliser le terme repos parce que ce n’est pas comme s’il allait rester assis à ne rien faire. Il fera de la musculation, ce genre de choses, mais on va faire une pause sur la course à pied et essayons de de relancer », a ainsi déclaré son coach, Billy Donovan.

Le timing est très serré alors que la fin de saison régulière sera actée moins de deux semaines plus tard. L’option choisie par Chicago ressemble donc à une opération de la dernière chance, même si le fait que Lonzo Ball ne puisse toujours pas courir sans être gêné par son genou n’est vraiment pas rassurant.

« Nous aurons une meilleure idée de tout ça une fois qu’il aura passé ces dix prochains jours », a ajouté Billy Donovan. « De toute évidence, on arrive à la fin de la saison. Je pense que le staff s’est dit : ‘Si cette période de dix jours peut vraiment l’aider à revenir à la phase de montée en puissance, parce qu’il a quand même été absent pendant un certain temps, ça lui permettrait de reprendre l’entraînement avec contact relativement vite’. Mais nous ne pouvons même pas l’y amener tant qu’il n’a pas passé cette bosse, donc je ne veux pas spéculer sur ce qui peut ou pas se passer après dix jours ».