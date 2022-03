Lonzo Ball bloqué à l’infirmerie

Après avoir compté les blessés, les Bulls comptent les retours. Celui d’Alex Caruso est fait depuis quelques temps maintenant, celui de Patrick Williams se rapproche et n’est plus qu’une question de jours, mais celui de Lonzo Ball est plus compliqué.

Opéré il y a maintenant sept semaines pour une déchirure du ménisque du genou gauche, le meneur des Bulls n’est pas encore prêt de revenir.

« Il ne réagit pas bien », décrit Billy Donovan, qui visiblement cherche le bon mot, pour le Chicago Sun Times. « Il n’y a pas de rechute. On a dit, il y a quelques jours, qu’il avait avancé, puis il a reculé un peu. Il n’est pas capable de faire quoi que ce soit à pleine vitesse. Dès qu’il s’en rapproche, il y a un inconfort. »

Si le mot « rechute » semble vouloir être évité, les Bulls constatent néanmoins que l’ancien des Lakers n’avance pas aussi vite que prévu. Ils pensent donc à lui offrir « un peu de repos pour voir si cela peut aider », concède le coach.

Le temps presse pourtant. Lonzo Ball aura beaucoup d’étapes à franchir avant de revenir sur les parquets, essentiellement ne plus avoir de douleur et faire des entraînements pour retrouver du rythme, mais il ne reste que douze matches à jouer avant les playoffs. Sa saison est-elle en danger, voire terminée ?

« Je n’ai pas entendu parler de ça », répond Billy Donovan. « Tout le monde est optimiste, je pense, sur le fait qu’il pourrait revenir et jouer. Après, il n’y a pas de doute non plus que, actuellement, il n’est pas capable de faire les choses nécessaires physiquement. Combien de temps cela va-t-il prendre ? »