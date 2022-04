Utah profite de la venue des Lakers pour arrêter sa série de défaites

Après son craquage en règles face aux Clippers l’autre soir, le Jazz avait une chance de se refaire, face à l’autre équipe de Los Angeles cette fois. Toujours privés de LeBron James et Anthony Davis, les Californiens se sont défendus avec leurs armes, avec un double-double de Dwight Howard (21 points, 12 rebonds), et 24 points, 7 passes et 6 rebonds de Russell Westbrook, mais le Jazz l’emporte facilement après avoir mené de bout en bout (122-109).

Donovan Mitchell (29 points, 7 passes) et Rudy Gobert (25 points, 17 rebonds, 2 contres) ont assuré et Utah conserve, pour le moment, sa place dans le Top 5 à l’Ouest en mettant fin à une bien vilaine série de cinq revers d’affilée. De leur côté, les Lakers continuent leur dégringolade avec une cinquième défaite en six matchs, et restent donc à l’heure de ces lignes aux portes du fameux « play-in »…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le Jazz a tenu bon. Devant dès le début du match, avec un 14-4 d’entrée de jeu, le Jazz a fait la course en tête pendant l’intégralité du match, comptant jusqu’à +18. Mais les Lakers ont réussi à revenir à -10 à 5 minutes de la fin sur un 3-points de Talen Horton-Tucker. Devant son public qui retenait son souffle, de crainte d’assister à un nouveau comeback d’un adversaire californien, le Jazz a su tenir son avantage, avec un 3-points du revenant Bogdanovic, puis une claquette de Gobert ou encore ce panier agressif de Royce O’Neale. Pas de nouvelle désillusion donc pour la troupe de Coach Snyder !

— Utah à la relance. Sur une série de cinq défaites de suite pour la deuxième fois de la saison, le Jazz a réussi à s’éviter un nouveau « record » hier soir en protégeant son terrain. Avec le retour de Bogdanovic, mais aussi celui de Danuel House Jr, l’effectif du Jazz commence à retrouver de son épaisseur, tout autant que sa défense, qui a notamment permis un 14-2 sur les points inscrits en contre-attaque. Avec un Mike Conley (18 points, 4 passes) très propre aux manettes, et un Jordan Clarkson (19 points) de retour dans son rôle habituel de sixième homme de luxe, ce succès redonne de l’éclat à l’identité collective du Jazz, quelque peu abîmée ces derniers temps…

— Où s’arrêteront (de chuter) les Lakers ? Actuellement sur quatre défaites consécutives, les Lakers ne sont clairement pas sur la bonne dynamique s’ils comptent arracher une qualification au « play in ». C’est bien simple, depuis la pause du All-Star Game, la franchise de LA n’a gagné que 4 fois, concédant par contre 14 défaites.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. L’explosif arrière du Jazz s’en voulait de la fin de match complètement foirée de son équipe face aux Clippers. Du coup, il s’est vengé sur les Lakers ! Donovan Mitchell a fait feu de tout bois hier soir avec 29 points et 7 passes, mais en restant propre avec 11/22 aux tirs (dont 4/10 à 3-points).

✅ Rudy Gobert. En nette baisse de régime offensif sur ces cinq dernières sorties, en ne dépassant pas les 7 tirs tentés, Rudy Gobert a retrouvé du clinquant hier soir face à la défense gruyère des Lakers. À 9/11 aux tirs et 7/9 aux lancers, le pivot tricolore a dépassé la vingtaine pour la deuxième fois seulement au mois de mars, avec 25 points, plus sa moisson habituelle aux rebonds (17).

✅ Dwight Howard. Enfoui au bout du banc pour la grande majorité de la saison, Dwight Howard n’avait pas atteint une seule fois la barre des 20 points. Mais en une semaine, voilà qu’il l’a dépassé deux fois. Après son match à 24 points et 8 rebonds dans la courte défaite face à Philly (un de ses nombreux anciens clubs), il a remis le couvert hier soir dans l’Utah, avec 21 points et 12 rebonds… dont un stepback à 3-points !

⛔ Bojan Bogdanovic. De retour de blessure, Bojan Bogdanovic était logiquement rouillé. Le sniper croate du Jazz a eu droit à 22 minutes de jeu et une place de titulaire, mais il a eu besoin de 11 tirs pour marquer 11 points. Avec 5 passes au compteur, il a néanmoins été un bon relais du jeu collectif de son équipe.

⛔ Trevor Ariza. L’ailier vétéran n’est plus que l’ombre de lui-même, bien dans le thème de la saison, dans la maison de retraite des Lakers. Hier soir, Trevir Ariza a encore erré comme une âme en peine sur les planches. Titulaire, il a joué 25 minutes pour 6 points, 5 rebonds et 2 contres, à 2/9 aux tirs dont 0/4 derrière l’arc.

LA SUITE

Los Angeles (31-45) : réception très importante des Pélicans dans la nuit de vendredi.

Utah (46-31) : déplacement périlleux dans la Baie de San Francisco dans la nuit de samedi.