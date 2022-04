Les Sixers incapables de battre les Pistons…

C’est un revers inattendu, et qui fait tache ! En course pour la première place à l’Est, les Sixers ont perdu cette nuit sur le parquet des Pistons (102-94), et ça pourrait coûter cher au moment des comptes. Sans être géniaux, les coéquipiers de Joel Embiid ont mené pendant 43 minutes. Avec le frein à main, mais ça suffisait. Grâce notamment à leur agressivité, avec beaucoup de lancers-francs.

Et puis Killian Hayes et Kelly Olynyk ont pris les choses en main. Braxton Key et Isaiah Livers plantent à 3-points, et les Sixers se mettent à douter. Dwane Casey remet en jeu Cade Cunningham, et dans la lancée de son 3e quart-temps, il donne l’avantage aux Pistons (86-85). Doc Rivers a remis Joel Embiid en jeu, mais le « momentum » est pour Detroit, et Cade Cunningham va prendre le match à son compte.

Il distribue le jeu à merveille, épaulé par un très bon Hayes. Leurs coéquipiers sont servis dans de bonnes conditions, et Saddiq Bey se lâche. Il plante 10 points en quatre minutes, et les Pistons s’envolent vers la victoire !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philly grille un joker. Les Sixers tombent à la 4e place, avec deux victoires de moins que le Heat et les Bucks. Contrairement à ces deux formations et aux Celtics, Philly n’a pas encore validé son billet pour les playoffs, et il reste sous la menace des Bulls et des Raptors.

– Detroit n’est plus dernier. Dwane Casey ne cesse de dire que son équipe progresse, et après trois revers de suite, sa jeune troupe tient sa victoire référence. En guise de récompense, les Pistons ne sont plus derniers de la NBA.

TOPS/FLOPS

✅Cade Cunningham. Il est désormais bien placé pour le titre de Rookie Of The Year. C’est devenu un vrai patron, et son influence sur le jeu est immense. Il est monté en puissance au fil du match, et sa deuxième mi-temps est remarquable. Il a dominé le duo Maxey-Harden. Qui peut en dire autant ?

✅Le banc des Pistons. Après le match, Dwane Casey a expliqué que ses remplaçants avaient renversé le cours du match, et c’est vrai. Notamment le duo Hayes-Olynyk qui affiche les meilleurs +/- de Detroit. L’entraîneur les a laissés le plus longtemps possible dans le 4e quart-temps.

✅Joel Embiid. Même s’il perd 7 ballons, c’est le seul qui s’est donné à fond pendant 48 minutes. Il a martyrisé la raquette, mais il a manqué de soutien dans la dernière ligne droite. D’un seul coup, les Sixers ont arrêté de jouer…

⛔James Harden. 4 sur 15 aux tirs. Une défense inexistante. Aucune influence dans le « money time ». C’était le Harden des mauvais soirs, presque caricatural dans sa recherche de la faute sur les drives. Son manque d’impact dans le 4e quart-temps était vraiment inquiétant.

⛔Le banc des Sixers. Une stat pour résumer le manque d’impact des remplaçants. Les titulaires ont inscrit les 69 premiers points de l’équipe… Il a fallu attendre la fin du 3e quart-temps, et un 3-points de Shake Milton pour que le banc débloque son compteur. En face, le banc de Detroit inscrit 39 points, contre 8 pour les Sixers…

LA SUITE

Detroit (21-56) : back-to-back du côté d’OKC

Philadelphie (46-30) : réception samedi des Hornets