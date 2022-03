Face aux Suns, Draymond Green retrouve ses jambes

Draymond Green n’avait pas été tendre avec lui-même quand il avait dressé le bilan de son retour à la compétition. Il faut dire qu’après six matches, il compilait seulement 4.2 points à 33% de réussite au shoot, 5.7 rebonds et 5 passes de moyenne et il estimait ainsi plomber les Warriors avec ses performances plus que moyennes.

La réception des Suns était un parfait cadre pour montrer un visage plus conforme avec son niveau habituel. Le défenseur de l’année 2017 n’a pas déçu avec son meilleur match de 2022 : 8 points, 10 rebonds, 7 passes, 3 contres et 2 interceptions en 31 minutes.

« En première mi-temps, mon langage corporel était catastrophique », reconnait le joueur en conférence de presse. « J’ai laissé m’atteindre tout ce qui n’allait pas. En seconde période, j’ai joué et j’ai montré l’exemple. C’était une des raisons pour lesquelles je n’étais pas bien dernièrement : je n’étais pas un bon leader. Je ne parlais pas. De ce point de vue, c’était bien mieux et tout va suivre ensuite. »

« Il semble mieux physiquement et c’est bon signe »

Avec un Draymond Green en meilleure forme, et le retour d’Andre Iguodala, c’est toute la défense de Golden State qui monte d’un cran. Les Suns l’ont vu puisqu’ils ont shooté à 41% de réussite et 25% à 3-pts, ce qui est loin de leurs standards cette saison (48 et 37%).

« L’intensité, la connexion entre les joueurs sur le parquet étaient bonnes », constate Steve Kerr. « Les aides étaient présentes, la pression sur le porteur de balle bien faite. Les joueurs ont joué dur. Je trouve que Draymond a franchi un palier dans ce match. Il avait l’air plus rapide dans ses déplacements et ses rotations. Il semble mieux physiquement et c’est bon signe. »

Le triple champion confirme les observations de son coach. C’est la première fois, depuis son retour, que Draymond Green dépasse les 30 minutes sur les terrains. Jamais vraiment fatigué pour l’ouvrir, l’intérieur des Warriors s’est également chauffé avec Jae Crowder, et il a pris une faute technique.

« Oui, je me sens mieux. Le road trip a été difficile. C’était mon premier depuis celui de décembre, à l’Est. Je suis revenu pour faire cinq matches en sept jours, et encore ce matin, j’étais épuisé. J’ai travaillé avec Rick Celebrini (un des responsables santé de la franchise) aujourd’hui pour aller mieux. Ça m’a aidé. »

Outre la défaite des Warriors (et le fait de se faire doubler par les Mavericks), le seul bémol de la soirée du All-Star, c’est évidemment sa balle perdue dans les dernières secondes.

Les Suns mènent d’un point et Draymond Green obtient la balle après la remise en jeu. Il saute, pensant pouvoir faire la passe à Otto Porter Jr. vers le cercle, mais ce dernier ne coupe pas. Bloqué en l’air, il retombe et se fait siffler un marcher. Il laisse alors exploser sa frustration alors que les Warriors perdent la balle, puis la rencontre.