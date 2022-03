Pour la première fois de sa carrière, Draymond Green a l’impression de plomber les Warriors

4 points, 6 rebonds et 5 passes, le tout à 33% de réussite aux tirs dont 14% à 3-points. Le mois de mars de Draymond Green est un sacré cauchemar… Depuis son retour au jeu, Draymond Green n’est en effet que l’ombre de lui-même avec un -41, soit le troisième pire +/- de la Ligue sur cette période avec un nombre similaire de minutes.

Hier soir, après son match à 7 points, 6 passes, 5 rebonds et 3 interceptions dans la dernière défaite des Warriors face à Washington, il a fait son auto-critique. Sans concession !

« Je n’ai jamais fait partie d’une équipe qui joue moins bien quand je suis sur le parquet », a-t-il regretté qur ESPN. « Mais c’est là où on en est maintenant. »

Absent depuis le 10 janvier dernier à cause de problèmes au dos, Draymond Green est revenu pour la victoire des Warriors contre Washington le 15 mars dernier, mais depuis, c’est la dégringolade avec cinq défaites en six matchs. Et la seule victoire a eu lieu… lorsqu’il a été mis au repos contre le Heat.

« Je me sens vraiment super mal. Je suis en bonne santé, mais je me sens terriblement mal. Je suis bien conscient que je sors d’une blessure très sérieuse qui m’a éloigné du jeu pendant onze semaines. Pendant sept ou huit semaines, je n’ai même pas pu toucher le ballon. Je suis bien conscient que je suis très critique envers moi-même. Mais je m’en fiche, je suis encore un compétiteur. Je fais le travail pour être un grand joueur. Peu importe les circonstances, je pense et je sais que je peux faire de grandes performances. Et je ne l’ai pas fait [depuis un moment]. Ce sont les attentes que j’ai pour moi-même. »

Retrouver son influence

En deuxième mi-temps, il y a eu du mieux avec ses trois interceptions et son duel très physique face à Kristaps Porzingis. Mais Draymond Green n’a pas réussi à inverser la tendance et mener Golden State à la victoire. N’ayant plus dépassé la dizaine de points marqués depuis le 20 décembre dernier, l’intérieur des Dubs n’a pas encore retrouvé ses jambes, avouant que le jeu « va a mille à l’heure » pour lui en ce moment.

« J’ai trouvé que son état d’esprit était très bon en deuxième mi-temps », tempère Steve Kerr. « J’ai aimé qu’il aille au combat dans la peinture. On a montré plus de vie en deuxième mi-temps qu’en première, et une des raisons principales était Draymond. »

Toujours privés de Stephen Curry, les Warriors sont toujours en très bonne posture, avec leur troisième place à l’Ouest. Pour eux, le plus important reste encore de trouver la forme pour arriver en playoffs au complet. D’ici là, Draymond Green aura peut-être retrouvé du rythme.

« Je dois simplement retrouver mon jeu en jouant dur. Créer du jeu et peser. C’est pour ça que j’ai le sentiment d’avoir été très mauvais. Je n’ai pas l’impression que mon influence sur le jeu est ce qu’elle doit être et ce qu’elle est normalement. Je dois continuer à bosser pour retrouver ça. Jouer dur dès que je suis sur le terrain. »