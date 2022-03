Les Suns attendent toujours Cameron Johnson

Avec 10 victoires en 11 matches et le meilleur bilan de la ligue, tout va bien pour les Suns. Pourtant, cela fait quatre semaines qu’ils sont privés de Cameron Johnson, leur meilleur marqueur parmi les remplaçants.

L’ailier a tout simplement joué son dernier match contre les Knicks, le 4 mars, dont on se souvient puisqu’il s’était chauffé avec Julius Randle, avait inscrit 38 points et terminé avec un shoot au buzzer à 3-pts !

Depuis douze matches, il souffre d’une contusion du quadriceps droit. « Mon adrénaline était très haute, mais une fois calmé, ça a gonflé », raconte le joueur à l’AZ Central, sur ce qu’il a vécu après cette soirée mémorable.

Cameron Johnson s’est entraîné mardi et Monty Williams semble donc optimiste pour la suite avec un retour possible avant le début des playoffs.

« Il va mieux », assure le coach. « Il progresse bien. On espère le voir la semaine prochaine, mais tant qu’on n’annonce rien officiellement, ce n’est pas encore certain. On attend de voir comment il réagit aux exercices. »

De son côté, le remplaçant de Phoenix a également donné des nouvelles rassurantes sur son physique. « Je me rapproche. J’essaie de retrouver du confort dans mes mouvements. C’était l’objectif mardi, à l’entraînement : avoir du cardio, prendre des contacts. Ce sont les choses sur lesquelles je travaille dur : le contact, les sprints. C’est un long processus pour que ma jambe réponde à 100%, il faut travailler le muscle. »