Rendez-vous à l’automne prochain pour les blessés des Blazers

Quelques jours après avoir annoncé que Damian Lillard ne reviendrait pas, les Blazers ont décidé également de ne pas précipiter les retours de Jusuf Nurkic, Eric Bledsoe et d’Anfernee Simons. Portland n’a gagné que deux matches depuis le All-Star Game, et il n’y a aucun intérêt à renforcer l’équipe à sept matches de la fin.

Pour Nurkic, c’était au départ un problème à la voûte plantaire, mais les symptômes ont évolué puisqu’il se plaint désormais de douleur sur la totalité du pied. Absent depuis le 16 février après avoir longtemps joué malgré la douleur, le Bosnien a livré l’une de ses meilleures saisons en carrière avec 15 points à 54% aux tirs avec 11.1 rebonds de moyenne.

Pour Eric Bledsoe, c’est un problème au tendon d’Achille gauche, et le meneur a reçu une infiltration mercredi dernier. Après avoir débuté la saison avec les Clippers, Bledsoe était arrivé en échange de Robert Covington et Norman Powell, et il n’a pas joué la moindre minute avec sa nouvelle équipe.

Quant à Simons, il souffre d’une tendinite au genou gauche, et il fait partie des favoris pour le trophée de Most Improved Player avec 17.3 points, 3.9 passes et 2.6 rebonds de moyenne.

On ne serait pas surpris que Josh Hart soit le suivant puisque l’ancien arrière des Pelicans sera absent une semaine à cause de douleurs à un genou. Inutile qu’il aggrave sa blessure en pleine opération « tanking ».

En revanche, Didi Louzada a bien récupéré de son opération d’un ménisque, et le staff annonce qu’on devrait le voir d’ici la fin de saison.