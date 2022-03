Dallas enfonce le Jazz pour prendre la 4e place à l’Ouest

Dans la dernière ligne droite de la saison régulière, les Mavs ont réalisé une très belle opération dimanche en battant le Jazz à domicile, et sans trop de problème (114-100), le tout en récupérant la 4e place au classement de la conférence Ouest. La dernière fois que Dallas a obtenu l’avantage du terrain, c’était en 2011 et ils étaient allés au bout…

Battu dans le Minnesota, Dallas avait à coeur de rebondir et face à un Jazz bien allégé, sans Rudy Gobert ni Hassan Whiteside (et Bojan Bogdanovic encore), les Mavs ont retrouvé le chemin de la victoire, pour la troisième fois sur leurs quatre dernières sorties. À l’inverse, le Jazz continue de dégringoler durant ce difficile « road trip » de fin de saison, avec une 4e défaite consécutive qui pourrait donc les priver de l’avantage du terrain lors des prochains playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire importante pour Dallas. En quête d’avantage du terrain au premier tour des prochains playoffs, les Mavs recevaient le Jazz, qui les devançaient au classement à la 4e place. Avec plus que 7 matchs à jouer, Dallas avait donc l’occasion idéale d’engranger une nouvelle victoire, et en même temps, de dépasser le Jazz au classement. Mal partis en début de match, les Mavs ont réussi à inverser la tendance au retour des vestiaires pour s’imposer sans problème derrière 32 points, 10 rebonds, 5 passes de Luka Doncic, 22 points, 10 rebonds et 5 passes de Jalen Brunson et 23 points de Reggie Bullock.

– Un Jazz en chute libre et incomplet. Utah savait qu’il allait devoir faire sans Bojan Bogdanovic, pour le 9e match de suite, mais le Jazz a aussi appris au dernier moment que Rudy Gobert (jambe droite) n’allait pas pouvoir jouer non plus à Dallas. Comme Hassan Whiteside était lui aussi sur la liste des blessés, et que Donovan Mitchell s’est même fait une frayeur durant le match après une mauvaise chute, Utah n’est clairement pas au mieux en ce moment. Ce 4e revers consécutif n’aide pas non plus…

– Des Mavs bien en place. C’est une petite stat dont les Américains raffolent mais qui pourrait bien, pour une fois, être significative si elle se confirme à l’avenir : Jalen Brunson et Luka Doncic sont devenus dimanche soir le premier duo d’arrières des Mavs à réussir un match à 20 points ou plus, 10 rebonds et 5 passes en même temps. Si cette association fonctionne bien depuis le début de saison, les Mavs pourraient devenir encore plus dangereux si, comme hier soir, un Bullock, un Dinwiddie ou un Bertans arrive à rentrer ses tirs extérieurs à côté de ce duo…

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Plutôt maladroit ces deux derniers matchs face à Minnesota, Luka Doncic a retrouvé la mire. Particulièrement saignant en 3e quart avec 11 de ses 32 points, il a dominé son sujet de bout en bout. À 11/21 aux tirs dont 4/7 à 3-points, le « Don » a été propre.

✅ Reggie Bullock. Pour Quin Snyder, c’est le facteur X de la victoire des Mavs. Ses tirs à 3-points consécutifs en dernier quart ont fini d’assommer le Jazz. Avec 7/11 derrière l’arc, Bullock réalise sa meilleure performance aux tirs de la saison. Et il en avait bien besoin dans un mois de mars compliqué où il tourne à 23% à 3-points…

✅ Jalen Brunson. Sous les yeux du paternel, Jalen Brunson a encore réussi un match très solide. Le lieutenant de Luka Doncic a eu un peu de mal à se lancer mais il a fini fort avec 9 points en 8 minutes en dernier quart avant d’aller se rasseoir sur le banc avec le sentiment du devoir accompli. A 22 points, 10 rebonds et 5 passes, Brunson a encore rempli son rôle à merveille.

⛔ Donovan Mitchell. Bien intentionné en début de match, Donovan Mitchell a rapidement porté son équipe à un avantage de +10 en premier quart… mais la suite a été beaucoup moins bonne pour le Jazz et sa star qui finit à 4/13 aux tirs et seulement 12 points.

LA SUITE

Dallas (46-29) : réception des Lakers ce mardi, avant l’ultime voyage de la saison avec quatre matchs au programme

Utah (45-30) : fin du plus long « road trip » de la saison chez les Clippers dans la nuit de mardi à mercredi