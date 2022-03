Le match Toronto – Indiana interrompu après un début d’incendie

Des petites interruptions ici et là rythment les saisons régulières. Cela peut être un spectateur, visiblement alcoolisé, pris de vomissements, une fuite dans le plafond ou encore un problème avec l’horloge des 24 secondes. En général, ce n’est l’affaire que de quelques minutes, un quart d’heure maximum.

Pour la rencontre entre Toronto et Indiana, la situation a été bien plus exceptionnelle. En effet, en premier quart-temps, les pompiers ont évacué plusieurs rangées de sièges avant de longuement fixer le plafond de la Scotiabank Arena.

« Je me demandais pourquoi on n’avait pas vendu ces places-là ce soir », expliquait Nick Nurse à l’AP, devant ce trou dans les gradins et ce manque de public. « Ensuite, j’ai vu les pompiers. »

Un haut-parleur avait pris feu. Il a donc fallu intervenir, avec une corde pour monter jusqu’au haut-parleur et des extincteurs pour éteindre ce départ de feu. Le match a ainsi été interrompu en milieu de deuxième quart-temps (66-38 pour les Canadiens) et la salle évacuée.

« On pouvait le sentir. Au moment de l’arrêt, l’odeur était tenace », confie Lloyd Pierce, l’assistant coach des Pacers. « En quinze ans de carrière, c’est probablement la situation la plus étrange que j’ai connue dans un match. »

Plus d’une heure après, 70 minutes exactement, la partie a repris, mais sans public. La mi-temps a été raccourcie à sept minutes et trente secondes au lieu du quart d’heure habituel, et Toronto s’est largement imposé dans une rencontre qui a donc commencé à guichets fermés et s’est terminée à huis clos.

« C’était dingue, je n’ai jamais été dans une pareille situation durant un match », conclut Precious Achiuwa.