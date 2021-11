Le match Kings – Jazz longuement interrompu après qu’un spectateur a vomi sur le terrain

Plus de 15 minutes d’interruption. Le match entre les Kings et le Jazz a longuement été arrêté pour une cause peu commune. Un spectateur du premier rang, bien alcoolisé, a en effet beaucoup vomi au bord du terrain, et il a fallu nettoyer tout ça (et évacuer le fan) avant de pouvoir finir la rencontre.

« En dix ans dans la ligue, je n’avais jamais vu ça », expliquait Harrison Barnes. Sur les réseaux sociaux, les fans de Sacramento s’amusaient du fait que ça résumait finalement assez bien leur sentiment face à ce nouveau début de saison décevant de leur équipe (6 victoires – 11 défaites) et la gestion de Luke Walton.

En conférence de presse, ce sont les joueurs de Salt Lake City, forcément de meilleure humeur suite à leur victoire, qui ont le plus évoqué ce drôle d’incident.

« C’est la première fois que je vois ça », confiait Rudy Gobert. « J’espère qu’il va bien. J’ai en fait croisé son regard. Il souriait. Il souriait et il vomissait en même temps. »

Dans la salle, tout le monde a cru que le fan avait d’abord renversé son verre sur le terrain. C’est quand les joueurs ont commencé à s’éloigner et se mettre leurs maillots ou leurs t-shirts sur le visage pour se protéger de l’odeur que le public et les commentateurs ont finalement compris ce qu’il se passait.

« Nous avons tous eu des nuits comme ça » s’amusait de son côté Jordan Clarkson. « J’espère qu’il va bien. Qu’il boive un peu de Pedialyte, pour rétablir ses électrolytes. On est tous passés par là. Un grand merci à l’équipe de nettoyage. Je n’aurais certainement pas nettoyé tout ça. »

Pour ceux qui souhaitent voir de quoi on parle (et qui ont fini leur petit-déjeuner)…