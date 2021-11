Le public de Sacramento veut la tête de Luke Walton

Le coup de gueule de Tristan Thompson n’a eu aucun effet, et les Kings ont encore déçu cette nuit, battus d’une vingtaine de points à domicile par les Raptors, pourtant pas au mieux en ce moment. Après avoir raté leur « road trip », les Kings retrouvaient leur public, et les fans n’ont évidemment pas apprécié le spectacle, et des chants ont demandé à couper Luke Walton.

Le coach est sur la sellette, et certains spectateurs estiment qu’il n’est plus l’homme de la situation.

« Je le soutiens » répond Tyrese Haliburton dans le Sacramento Bee. « Je suis quasiment sûr que tout le monde est comme moi. Je n’ai même pas à dire quasiment, je sais que tout le monde est derrière lui. Il prend de son temps et il met toute sa confiance en nous, et quand un coach s’investit autant dans ses gars, c’est difficile de ne pas l’aimer. Je l’ai toujours soutenu car il a toujours été génial avec moi, et les autres. Ce n’est pas de sa faute. Ce n’est pas lui qui fait 32 sur 84 aux tirs. Ce n’est pas lui qui shoote à 64% aux lancers-francs. Ce n’est pas à cause de notre staff. Cela ne dépend pas d’eux. On doit juste faire mieux, et les gars le savent. »

Même son de cloche chez De’Aaron Fox, leader des Kings, et premier défenseur de son entraîneur. « Ce n’est pas lui qui rate les écrans retards, qui ne met pas ses tirs ou qui permet aux adversaires d’aller dans la raquette » rappelle le meneur de Sacramento. « En tant que joueur, chacun doit au final faire son travail. »

« J’apprécie le soutien des joueurs, mais je ne veux pas qu’ils aient trop à y penser »

Alors que les Kings sont en back-to-back et qu’ils reçoivent le Jazz, Haliburton ajoute que désormais chaque victoire est impérative : « Je pense qu’à ce stade, chaque match ressemble à une victoire obligatoire. Nous devons corriger cela et nous devons le faire rapidement. »

Et qu’en pense Walton qui a entendu les chants du public ? « Cela met toujours de la pression sur les joueurs… C’est difficile de gagner dans ce championnat. C’est pour ça qu’on dit toujours qu’il faut maitriser ce qu’on est capable de maitriser… J’apprécie le soutien des joueurs, mais je ne veux pas qu’ils aient trop à y penser. Je connais la réalité de la NBA, et on a besoin que les gars soient concentrés sur ce qu’on essaie d’accomplir. C’est pour ça que c’est important de rester focalisés collectivement et ne donner le meilleur de nous-mêmes sans se laisser influencer par les à-côtés car ça rend les choses encore plus difficiles. »

Pour Haliburton, les sifflets étaient mérités et les joueurs restent les premiers coupables de la situation. « Les fans nous ont hués, et franchement, c’était normal vu comment on jouait. Je ne pense pas qu’ils avaient tort de nous siffler, et d’exiger qu’on joue mieux. On doit faire mieux. Ils viennent pour nous soutenir et on doit montrer plus d’effort, d’avantage d’énergie… Je ne sais pas comment, mais on doit se regarder dans un miroir et être meilleurs. »