Le gros coup de gueule de Tristan Thompson

Il n’a jamais été un grand bavard, même quand ça se passait mal aux Celtics, mais cette fois, Tristan Thompson en a ras le bol. Arrivé cet été aux Kings, il découvre l’ambiance si particulière de Sacramento, une franchise qui n’a plus disputé les playoffs depuis 15 ans. Sur le papier, il y a de quoi faire quelque chose de sympa, mais la mayonnaise ne prend toujours pas, et l’ancien champion NBA a décidé de taper du poing sur la table.

Au départ, il y a une question d’un journaliste sur le début de la deuxième mi-temps. Les Kings encaissent un 7-0, et un journaliste demande à Tristan Thompson si cette équipe manque d’un leader vocal ou si Luke Walton doit davantage motiver les joueurs. La réponse est cinglante.

Pas d’identité défensive

« Personne dans ce monde ne devrait avoir besoin de quelqu’un pour être motivé. Personne ne devrait avoir besoin d’un coach pour être motivé » répond l’intérieur des Kings. « Personne ne devrait avoir besoin d’un coach pour trouver la motivation. Si vous n’êtes pas motivé par un match, vous n’avez rien à faire sur un terrain. Les équipes qui perdent, et les joueurs qui perdent ont besoin d’être motivés par leur coach ? Je ne crois pas à ces conneries… Mes coéquipiers n’y croient pas non plus. Je sais qu’ils veulent gagner. Je sais qu’ils le veulent plus que tout. Ce n’est pas à Coach Walton de nous motiver. On n’est pas dans dans cette connerie du « Chemin de la gloire » (ndlr : film sur le basket). Quand on fait appel à vous, il faut être prêt. Je n’ai pas besoin que Walton me motive. Je n’ai jamais eu besoin d’un coach pour me motiver, et je n’en aurai jamais besoin. Le jour où j’en aurai besoin, je serai à la retraite, et j’irai au parc avec mes enfants ! Je parle pour mes coéquipiers. Nous n’avons pas besoin d’un coach pour nous motiver. »

Pour Tristan Thompson, Sacramento ne s’en sortira que collectivement, et par la défense. Car il y a des soirs où les tirs ne rentrent pas, et seule une forte identité défensive permet de s’en sortir.

« Je veux que mon coéquipier soit là pour m’aider, et je suis là pour l’aider… C’est comme ça qu’on crée un état d’esprit défensif. Ce championnat est vraiment difficile. C’est difficile de gagner, et on n’a pas le luxe d’avoir un go-to-guy comme LeBron, Kawhi, un Paul George, un Jayson Tatum ou un Luka… On doit gagner collectivement, et quand on se retrouve face à des Towns ou des Edwards, on doit faire front, se montrer physiquement, et faire en sorte qu’ils y réfléchissent à deux fois avant de pénétrer. »

Les Kings perdent contre des équipes qui ne veulent pas gagner…

Ce qui l’agace, c’est que Sacramento a raté son « road trip » alors que c’était, sur le papier, le plus facile de la saison.

« J’avais prévu qu’on fasse 4-0 pendant ce road trip. Les équipes qu’on a affrontées, comme OKC, ne veulent pas gagner de matchs. Ils veulent reconstruire, tout le monde le sait. Les Spurs, ils n’ont que des jeunes, qui essaient de jouer ensemble. Ils ont près de huit gars qui jouent à la même position, ils essaient de s’y retrouver. Est-ce qu’ils veulent gagner des matchs ? Peut-être, bien sûr. Mais veulent-ils vraiment participer aux play-offs ? Probablement pas, ils veulent probablement un choix dans le Top 10 de la Draft.

Les Timberwolves, ils ont des noms, mais est-ce qu’ils essaient de gagner ? Ils tentent des trucs et voient ce qu’il se passe… Detroit ? Ils ne veulent pas gagner, ils veulent un autre choix parmi les trois ou cinq premiers. Je ne veux pas manquer de respect aux joueurs de leurs équipes, ils vont jouer dur et donner tout ce qu’ils ont. Mais au final, je sais comment fonctionne cette ligue, comment fonctionne le front office. Je peux analyser tous les front office et je connais leur mentalité au début de chaque saison, surtout après 20 matchs. Trois équipes sur quatre ne veulent vraiment pas gagner ces matchs, et elles sont probablement déçues d’avoir gagné ces matchs« .

Au final, c’est à lui de montrer la voie car « on doit rester soudés. Chris Webber et Mike Bibby ne vont pas débarquer. »