Le MVP de la nuit | Nikola Jokic sans souci face à OKC

« En gros, il nous a fait gagner le match. » Modeste, Nikola Jokic préfère saluer le tir à 3-points décisif de Monte Morris, converti à une quarantaine de secondes de la fin face au Thunder, après que le meneur a signé une interception clé. « Il a très bien joué tout au long de la saison, j’apprécie vraiment l’avoir dans l’équipe », poursuit l’intérieur à l’origine de ce tir primé.

Pris à deux, voire trois, au poste, c’est lui qui a ressorti ce bon ballon vers son meneur, laissé ouvert. Il s’agissait de sa huitième passe décisive de la soirée. Avec deux de plus, il aurait signé un 19e triple-double cette saison.

Le pivot a beau mettre en avant son coéquipier, il est celui qui a réussi le plus gros du chantier avec une domination intérieure logique face au peu de répondant dans la raquette adverse. Le Serbe a mis de côté son propre tir primé pour multiplier les finitions à proximité du cercle avec un maximum d’efficacité : 13/15 aux tirs, et 9/10 aux lancers-francs, pour inscrire 35 points. Le tout pour une évaluation de 52.

Le pivot a complété son 8e match de l’année à 35 points ou plus avec 12 rebonds et deux contres. Le MVP en titre a été encore plus impressionnant de réussite en seconde période avec 100% de ses tirs convertis (6/6), de même qu’aux lancers (6/6 aussi). A l’arrivée, c’est un 60e double-double de la saison. Personne ne fait mieux.

« La grandeur et la régularité ne devraient jamais être considérées comme acquises. On devrait la magnifier chaque soir, car c’est ce qui le sépare de tous les autres » estime Mike Malone.

Face à la zone proposée par OKC, l’intérieur, bien servi en cœur en raquette, a été d’une grande justesse dans ses choix, variant entre les finitions au cercle ou les bonnes fixations vers Aaron Gordon sous le cercle.

Il poursuit ainsi sa campagne en vue d’une potentiel réélection pour le titre de MVP. Prochaines étapes à Charlotte puis dans l’Indiana, deux équipes qui ne sont pas réputées pour la dureté de leur secteur intérieur respectif.