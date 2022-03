Nikola Jokic et Joel Embiid seront-ils élus ensemble dans la First All-NBA Team ?

La saison passée, Nikola Jokic avait non seulement été sacré MVP de la saison régulière, mais il avait également été élu dans la First All-NBA Team. Comme il n’y a qu’une place pour le poste de pivot, Joel Embiid, son dauphin pour le MVP, avait été rétrogradé dans la Second All-NBA Team.

Les deux pivots sont encore les favoris pour le trophée de MVP cette année et forcément, pour les votants, le dilemme entre les deux All-Stars devrait se poser à nouveau pour l’équipe type de la saison.

Sauf que Mike Singer, du Denver Post, nous apprend que les deux joueurs pourraient se retrouver dans la même équipe. Les deux pivots seront également présents dans la liste des ailiers/ailiers-forts. Ainsi, pas de jaloux et on pourrait donc avoir Jokic et Embiid ensemble dans la First All-NBA Team.

Il n’y aurait alors plus qu’une place pour un ailier. Un LeBron James par exemple, que Frank Vogel aurait voulu voir avec le trophée de MVP…

Small note: I’m told that both Nikola Jokic and Joel Embiid will be eligible at both forward and center on the All-NBA vote.

So both players can make first-team.

— Mike Singer (@msinger) March 26, 2022