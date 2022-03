Pour Frank Vogel, LeBron James mériterait d’être MVP

Avec 30 points, 8.2 rebonds et 6.3 passes de moyenne cette saison, LeBron James a largement, et comme toujours depuis plus de quinze ans, le profil d’un MVP. Depuis le début de sa carrière, il a remporté quatre fois cette récompense et terminé à onze reprises sur le podium !

En 2019/2020, l’année de son dernier titre NBA, il avait terminé deuxième derrière Giannis Antetokounmpo. Mais cette saison, il ne fait pas partie des favoris, la faute au bilan très décevant des Lakers : 31 victoires pour 42 défaites.

« Il mérite d’être considéré comme un candidat pour le titre de MVP », assure pourtant Frank Vogel à ESPN, même si le coach est conscient que ce n’est pas possible. « Je sais comment les votes fonctionnent, le joueur récompensé est dans une équipe qui a le meilleur bilan ou parmi les meilleurs de la ligue. Le nôtre va sans doute le plomber, mais personne ne joue une meilleure saison que LeBron James cette saison. »

Comme la saison passée, le trophée se jouera sûrement entre Nikola Jokic et Joel Embiid et la question pour James, c’est de savoir s’il sera ou non dans le Top 10, ce qui reste une constante pour lui.

En 18 saisons, il en a été absent qu’à deux reprises : en 2019 puis en 2021. Et les deux fois, il avait longuement été blessé durant la saison régulière.