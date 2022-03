En 2017 et 2018, John Wall a joué les meilleures années de sa carrière et porté les Wizards en playoffs où il a brillé comme jamais. On se souvient ainsi qu’en 2017, Washington n’était tombé qu’au Game 7 de la demi-finale de conférence face aux Celtics.

Ensuite, une blessure au talon gauche, puis sa rupture du tendon d’Achille en février 2019 vont plomber sa carrière. Après un match le 26 décembre 2018, John Wall ne rejouera plus jamais sous les couleurs des Wizards.

Un constat qui laisse un goût amer dans la bouche de Bradley Beal puisque ce dernier a explosé en l’absence du meneur de jeu. On n’a donc jamais vu ce duo au meilleur de ses capacités.

« Je suis bien meilleur maintenant que je ne l’étais quand on était plus jeune, quand on affrontait Boston en 2017 », souligne-t-il pour le podcast de Draymond Green, dans des propos rapportés par NBC Sports. « John était dans ses meilleures années à ce moment-là et j’étais un jeune joueur qui attendait son retour. Je voulais avoir une nouvelle chance avec lui. Donnez-nous une chance de plus. »

Finalement, on connait la suite de l’histoire : John Wall sera transféré contre Russell Westbrook durant l’intersaison 2020. Pour le plus grand regret de Bradley Beal.

« J’ai adoré jouer avec John. Il est, encore aujourd’hui, le meilleur passeur avec lequel j’ai joué. Et sans doute le joueur le plus rapide balle en mains que j’ai côtoyé. Le plus dur à encaisser dans tout ça, c’est qu’il était blessé. Durant l’intersaison, les dirigeants n’ont pas nécessairement respecté certaines choses. Je pensais qu’il allait revenir et le lendemain, boom, il était transféré. Donc c’était dur et émouvant car il n’a jamais eu une nouvelle chance de rejouer pour nous. »

Autre regret majeur pour le meilleur marqueur des Wizards : les rumeurs autour de sa relation avec John Wall. Des bruits de couloirs annonçaient régulièrement que les deux stars de la franchise ne s’aimaient pas et avaient du mal à partager l’affiche à Washington.

« On détestait ça, cette image qui était renvoyée comme quoi on se s’aimait pas, qu’on n’aimait pas jouer ensemble », réfute le triple All-Star. « On était jeune à l’époque et pas assez mature pour avoir cette discussion. On a laissé ces rumeurs et un silence s’installer. Et quand on a eu cette conversation, c’était terminé. On a compris que c’était seulement du bruit pour nous déstabiliser. John est comme un frère. Encore aujourd’hui. Je peux prendre mon téléphone et l’appeler. En cas de besoin, il est là et vice versa. »