Zach LaVine s’engage avec New Balance

New Balance Basketball a officialisé la nouvelle à travers un clip vidéo sur ses réseaux sociaux : Zach LaVine rejoint le giron de l’équipementier américain !

Après Nike au début de sa carrière puis adidas entre 2017 et 2021, l’ailier des Bulls en est donc à son troisième contrat de sponsoring avec une marque différente. C’est en tout cas une grosse prise pour New Balance qui ajoute une star montante au profil spectaculaire de plus aux côtés de Jamal Murray et Dejounte Murray derrière Kawhi Leonard, l’égérie principale de la marque.

Zach LaVine devrait d’abord porter des modèles connus comme les TWO WXY, avant d’imaginer peut-être une chaussure signature dédicacé ?