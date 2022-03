La Kyrie 8 en rouge et noir

On pourrait s’y méprendre avec ce coloris « Bred » (pour « Black » et « Red ») aux couleurs des Bulls de Chicago et popularisé par « Jordan Brand », mais c’est bien avec Nike que Kyrie Irving a collaboré sur cette nouvelle version de la Kyrie « Infinity ».

Avec un coloris principalement noir et rouge, avec des motifs en peau de serpent sur les œillets et la partie basse du talon, Seuls un « 11 », numéro de Kyrie Irving et le logo du joueur apparaissent en blanc, respectivement sur la languette de la chaussure gauche et le haut du talon.

Plus d’infos à venir sur le prix et la date de sortie de ce coloris à apprécier sur ces quelques clichés.

(Via SneakerNews)

—

