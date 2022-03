Isaiah Thomas aide LaMelo Ball à ne pas mêler vitesse et précipitation

Isaiah Thomas a décroché un contrat jusqu’à la fin de saison à Charlotte, pour remplacer Ish Smith comme back-up de LaMelo Ball, mais aussi parce qu’il peut justement être un mentor pour le All-Star de l’équipe.

« J’ai l’impression que sur le terrain, il aide Melo à ralentir » explique ainsi Miles Bridges. « Sur certaines actions, Melo peut tenter des trucs « flashy » ou forcer quelque chose. Mais IT lui parle, pour qu’il fasse le bon choix à chaque coup. Et qu’il reste professionnel hors des terrains aussi. Nous sommes jeunes, mais il ne faut pas arriver en retard aux entraînements. Ce genre de trucs. IT nous parle en permanence de ce genre de choses. »

L’idée n’est pas de brider LaMelo Ball, mais de l’aider à mieux gérer sa vitesse et sa folie.

« Juste savoir à quel point une possession est importante. Évidemment, on veut qu’il pousse le rythme », confirme Isaiah Thomas. « Mais il y a des moments où nous n’obtenons rien sur trois ou quatre possessions. Alors il faut ralentir. Poser un système qui fait bouger le ballon des deux côtés du terrain, pour pouvoir attaquer. Je pense que c’est plus facile pour lui de s’identifier à moi parce que j’ai été dans ces situations. J’ai déjà vécu ça, j’ai déjà connu les expériences qu’il va connaître dans les années à venir. »

« Ça le rend plus dynamique parce qu’il fait 2m01, et le rythme auquel il joue est un don. Il sera quasiment inarrêtable quand il pourra faire les deux (jouer avec et sans ballon) »

Pour le vétéran, il ne s’agit donc pas de dire à son jeune coéquipier comment jouer, mais l’aider à moins confondre vitesse et précipitation. D’autant que James Borrego aime également les associer sur le terrain.

« J’aime bien », assure LaMelo Ball. « Ça me ramène dans mes jeunes années, quand mon frère (Lonzo) avait le ballon dans les mains. Donc pouvoir un peu jouer sans le ballon, c’est forcément positif ».

Ça permet aussi de varier les menaces pour Charlotte et également de donner plus d’espaces à Isaiah Thomas, qui tourne à 9.9 points, 1.3 rebond et 2.0 passes décisives de moyenne, à 46% de réussite dont 48% à 3-points, sur les 7 matchs disputés depuis son arrivée en Caroline du Nord, mais aussi à LaMelo Ball.

« Quand j’étais dans ces situations, jouer sans ballon me permettait de ne pas avoir une défense focalisée sur moi », détaille IT. « Donc je lui dis : ‘Joue un peu sans ballon. Je vais initier l’attaque et tu pourras attaquer à pleine vitesse’. Parce que c’est dur de mettre deux gars sur lui dans ces conditions, ou d’avoir cinq gars qui le regardent quand il remonte le ballon. Ça propose quelque chose de différent aux défenses et ça apporte un truc différent à son jeu offensif. Ça le rend un peu plus dynamique parce qu’il fait 2m01, et le rythme auquel il joue est un don. Il sera quasiment inarrêtable quand il pourra faire les deux (jouer avec et sans ballon). »