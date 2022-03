Mission réussie pour Isaiah Thomas !

Après avoir multiplié les contrats plutôt courts depuis trois ans, après les Lakers, les Nuggets, les Wizards, les Pelicans, les Lakers à nouveau, les Mavs, Isaiah Thomas a enfin retrouvé chaussure à son pied à Charlotte !

Le meneur vétéran, qui a honoré ses deux contrats de dix jours, vient d’être prolongé jusqu’à la fin de la saison par les Hornets. Depuis son arrivée, « IT » tourne à 9 points (à 45.5% à 3-points) et 2.2 passes décisives par match sur six rencontres disputées et Charlotte a remporté sept de ses neuf derniers matchs.

Isaiah Thomas va donc occuper le rôle de back-up de LaMelo Ball à la place d’Ish Smith, retourné à Washington lors de la « trade deadline » et il va continuer de se comporter en mentor pour le meneur sophomore comme pour les autres jeunes joueurs de l’effectif, comme il a pris plaisir à le faire depuis qu’il est en Caroline du Nord.