Isaiah Thomas veut se poser dans un rôle de mentor aux Hornets

Charlotte a finalement prolongé la pige d’Isaiah Thomas en Caroline du Nord pour dix jours de plus. Le meneur vétéran, qui a compilé près de 10 points en moyenne sur ses quatre premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, pourrait être précieux dans le développement des jeunes stars de « Buzz City », LaMelo Ball en tête.

Comme on a pu le voir sur quelques images dévoilées par la franchise dans l’intimité du vestiaire, « IT » parle ainsi beaucoup au petit frère de Lonzo Ball, à qui il promet un grand avenir.

« Il va devenir le visage de cette ligue », avait ainsi glissé Isaiah Thomas après la victoire de Charlotte sur le parquet des Pelicans. « Il est déjà un All-Star. Donnez-lui deux ou trois ans et il sera facilement dans le Top 5, Top 10 de cette ligue. C’est un talent particulier. Il est très jeune. Il a une grande énergie. Son rythme de jeu, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas enseigner. Et il fait, quoi, un peu plus de deux mètres ? Il a tout ce qu’il faut ».

Un allié de poids pour James Borrego

Même si les deux joueurs évoluent dans un registre un peu différent, davantage scoreur qu’organisateur pour Isaiah Thomas, LaMelo Ball a forcément de quoi apprendre auprès de son aîné, ne serait-ce que pour son expérience du haut niveau, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Et IT semble prendre son rôle à cœur.

« Mon travail pendant que je suis ici est de faire en sorte qu’il se concentre sur le fait de prendre chaque possession au sérieux et de diriger cette équipe », avait-il ajouté. « Même s’il a 19-20 ans, il a souvent le ballon dans les mains. Il doit donc être capable d’assumer cette responsabilité de diriger les gars, même si ce n’est pas de manière vocale, juste par sa façon de jouer. Et il en a donné un bel exemple [face aux Pelicans]. Ce gamin a un énorme potentiel. C’était l’un des matchs les plus complets que j’ai vu Melo jouer. Il a contrôlé l’attaque à chaque possession. Il a tout contrôlé pendant tout le match ».

En 31 minutes, LaMelo Ball avait en effet rendu une copie plutôt propre, à 17 points (6/12 au tir), 6 rebonds, 9 passes décisives, 3 interceptions et surtout un seul ballon perdu, son péché mignon, lui qui en avait perdu six lors du match précédent, face à Boston.

James Borrego a souligné l’apport de son vétéran, poste occupé par Ish Smith jusqu’à la « trade deadline », qu’il voit comme un coach dans la peau d’un joueur, et qui lui apporte donc une aide précieuse.

« J’aimerais que Melo s’éloigne un peu plus du ballon. Ils sont tellement concentrés sur lui, tellement physiques avec lui sur les pick-and-roll que si je peux l’éloigner du ballon, cela va juste ajouter une autre dimension à notre attaque. Et la façon dont I.T. peut voir les choses, comprendre les « match-up » peut nous aider, a confié James Borrego. « Il est comme mon prolongement sur le terrain. Il voit les « match-up », les systèmes que nous devrions exécuter et va faire en sorte que cela se produise sur le terrain. Il ajoute donc plus de profondeur à cette attaque ».

Une expérience précieuse

Plus globalement, Isaiah Thomas se sent à son aise dans ce rôle de mentor, et pas uniquement envers LaMelo Ball. Des joueurs comme Miles Bridges, Terry Rozier et d’autres peuvent bénéficier de ses conseils.

« Il fait en sorte que tout le monde garde la tête froide », a souligné Miles Bridges. « Il a été là où nous voulons aller. Il est allé en playoffs, il a atteint la finale de la Conférence Est. Il fait donc en sorte que tout le monde garde la tête sur les épaules, que tout le monde prenne conscience qu’un match est long, que nous sommes bons, et que même si l’adversaire fait une série, il nous faut répondre, faire des stops, toutes ces petites choses. C’est juste un super vétéran et un excellent coéquipier ».

Isaiah Thomas a également compris ce qu’il pouvait apporter en plus à ces jeunes Hornets au-delà de son simple apport sur le terrain, avec en ligne de mire la possibilité de finir la saison à Charlotte et pouvoir enfin se poser un peu. Il joue donc la carte du grand-frère à fond.

« Je suis à l’aise ici. Les gars et le staff m’ont accueilli à bras ouverts et m’ont permis d’être moi-même. Ils me permettent de diriger, de parler et d’aider les jeunes. Et c’est pour ça que je suis ici, pour laisser une empreinte sur ces jeunes, car comme je l’ai dit plus tôt, j’ai tout vu », a-t-il ajouté. « Ma sagesse et mon expérience peuvent les aider, car ils sont déjà talentueux. Mais il faut être plus que talentueux pour réussir dans cette ligue. Donc mon travail est d’aider LaMelo, d’aider Terry Rozier et tous les autres tant que je suis ici. Il s’agit juste d’avoir un impact positif sur la franchise de toutes les manières possibles ».