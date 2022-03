Les Hornets prolongent la pige d’Isaiah Thomas

Auteur cette nuit de 14 points en 16 minutes face aux Pelicans, Isaiah Thomas va rester 10 jours de plus aux Hornets. C’est ce qu’annonce le Charlotte Observer, et c’est évidemment une très bonne nouvelle pour l’ancien meneur des Celtics. Cette saison, il a effectué plusieurs allers-retours entre la G-League et la NBA, avec deux brèves premières expériences aux Lakers puis aux Mavericks.

Cette fois, il a convaincu les Hornets de le garder 10 jours de plus, et c’est un pas de plus vers un CDD jusqu’à la fin de la saison. Depuis son arrivée, les Hornets ont remporté trois matches sur cinq, et cette nuit, ils ont développé un beau jeu collectif avec 41 passes, leur record de la saison.

« On a fait ce qu’il fallait faire, et c’était un match important » a expliqué Thomas. « Tout le monde avait une super énergie, et tout le monde était positif. C’est vraiment une belle victoire. »

Dans les dix prochains jours, les Hornets vont disputer quatre matches, face au Thunder, aux Hawks, aux Mavericks et les Pelicans. C’est à l’issue de ces quatre matches que Thomas saura si ses piges de 10 jours se transforment en CDD jusqu’à la fin de saison.