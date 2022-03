Absent des réseaux sociaux depuis plusieurs mois en raison de sa blessure au pied et de ses rechutes, Zion Williamson avait semble-t-il un message à faire passer… Dans la vidéo postée sur son Instagram, on le voit écraser un dunk compliqué avec la balle envoyée sur la planche, suivi d’un Rider.

Une manière de faire comprendre que son pied va très bien, à la fois pour les fans qui s’impatientent, mais aussi peut-être à ses dirigeants qui n’envisagent pas de le faire rejouer cette saison. En tout cas, c’est la preuve qu’il n’est plus limité à de simples exercices de tirs, et qu’il peut à nouveau sauter et dunker.

On espère quand même qu’il n’a pas ressenti une alerte au pied sur sa réception mal maîtrisée.