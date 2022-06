Une saison blanche pour Zion Williamson ?

Son retour parmi ses coéquipiers avait soulevé des espoirs. Ils viennent d’être douchés. D’après The Athletic, Zion Williamson ne reviendra pas cette saison.

Pour rappel, l’intérieur des Pelicans a été opéré du pied droit durant l’été dernier, mais sa cicatrisation ne s’est pas vraiment passée comme prévu et le joueur s’était lui-même écarté du groupe, pour faire une partie de sa rééducation à Portland, pendant deux mois.

S’il va de mieux en mieux et peut enfin retrouver les parquets à l’entraînement, le All-Star est encore loin d’un retour, vu qu’il est limité à du shoot pour l’instant.

Il y a donc encore beaucoup trop d’étapes à franchir avant un retour et New Orleans n’a plus que onze matches de saison régulière à jouer, puis un probable « play-in » puisque CJ McCollum et sa bande sont désormais à la 9e place de la conférence Ouest.

Il semble donc plus prudent de garder Zion Williamson au frigo pour le relancer la saison prochaine. Numéro 1 de la Draft 2019, il n’a joué que 85 matches en trois saisons.