Zion Williamson de retour avec les Pelicans

Encore une bonne nouvelle pour Zion Williamson et les Pelicans. Quelques jours après avoir pris connaissance de « l’amélioration de la guérison » du joueur, The Athletic nous apprend que le All-Star va revenir au sein du groupe.

On se souvient que l’ancien de Duke avait quitté ses coéquipiers début janvier pour effectuer sa rééducation dans l’Oregon, à Portland.

De plus, ce retour parmi les Pelicans s’accompagne d’un feu vert pour reprendre les activités basket. L’intérieur va donc pouvoir participer aux entraînements et son retour cette saison commence, enfin, à prendre forme.

Et au meilleur moment puisque les joueurs de Willie Green restent sur quatre victoires de suite et pointent à la dixième place de l’Ouest, la dernière qualificative pour le « play-in ».

