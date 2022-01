Zion Williamson poursuit désormais sa rééducation à Portland, loin des Pelicans

Plus les jours passent, et plus on a du mal à imaginer Zion Williamson de retour sur les terrains cette saison.

Alors que son club avait « caché » son opération du pied estivale, assurant qu’il serait prêt pour le début de la campagne, le All-Star a plusieurs fois rechuté, retardant toujours plus son retour au jeu, alors que ses apparitions publiques ont inquiété tant l’ailier fort semblait avoir pris du poids.

Mi-décembre, on apprenait que Zion Williamson avait reçu une injection pour aider son pied à cicatriser. Les Pelicans assuraient alors que leur joueur serait réévalué par le staff médical d’ici quatre à six semaines. Sauf que trois semaines plus tard, le club annonce plutôt que le 1er choix de la Draft 2019 va s’éloigner de l’équipe.

Zion Williamson a en effet pris la direction de Portland pour poursuivre sa rééducation à distance.

« Depuis notre dernière mise à jour, le 16 décembre, par rapport à ses derniers examens, notre équipe médicale a décidé de limiter sa rééducation à des activités réduisant le poids exercé sur son pied. Il continue sur cette voie », a ainsi expliqué David Griffin, vice-président exécutif des opérations basket de la franchise. « Nous avons également convenu que pour mettre Zion dans les meilleures conditions de réussite, il continuera sa rééducation loin de l’équipe pour le moment, afin qu’il se concentre sur la tâche à accomplir ».

Impossible pour l’instant de dire pourquoi Zion Williamson poursuit sa rééducation dans l’Oregon, mais le club et le joueur assurent que c’est une décision commune.

« Comme vous pouvez l’imaginer, cela a été un processus très difficile pour moi », a d’ailleurs déclaré le basketteur. « Je sais qu’il y a du travail à faire dans ma récupération avant de pouvoir revenir sur le terrain en toute sécurité, et je vais continuer à prendre le temps nécessaire pour pouvoir revenir sur le parquet avec mon équipe et faire honneur aux fans des Pelicans et à la ville de la Nouvelle-Orléans au plus haut niveau. Le basket représente tout pour moi, et je suis reconnaissant à l’organisation des Pelicans et à tous ceux qui m’ont entouré d’amour et de soutien tout au long de ce voyage – ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mon équipe, mes fans, et tous ceux qui m’ont soutenu et encouragé quand j’en avais le plus besoin. »