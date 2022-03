Chauncey Billups touché par son retour à Detroit

Les deux équipes sont en roue libre en cette fin de saison, sans aucune ambition, et une affiche entre Portland et Detroit comme lundi soir n’avait pas un grand intérêt. Sauf pour un homme.

En effet, pour Chauncey Billups, ce déplacement à Detroit avait une saveur particulière puisque l’ancien meneur de jeu a joué pour les Pistons entre 2002 et 2008, gagnant le titre et le trophée de MVP des Finals en 2004.

« C’est toujours plaisant de revenir ici », expliquait Chauncey Billups avant la rencontre. « J’ai tellement de relations ici. La vérité, c’est que, dès que le calendrier est sorti, c’est la première chose que j’ai regardée. Je voulais voir quand j’allais venir à Detroit, puis à Denver. J’ai passé mes meilleures années dans cette ville, avec cette franchise, sur et en dehors du parquet. Une de mes filles est née ici et mes autres enfants y ont été élevés. »

Ce retour n’était pas total pour autant car, on le sait, depuis 2017, les Pistons ont quitté le Palace d’Auburn Hills, aujourd’hui détruit. C’est dans cette salle mythique que Chauncey Billups a évolué et non pas dans la Little Caesars Arena. Mais l’émotion reste la même.

« J’ai tellement de grands souvenirs ici, dans cette ville, même si ce n’est pas le Palace d’Auburn Hills. Néanmoins, c’est la même franchise et certaines personnes sont encore présentes. Je suis toujours heureux de revenir ici. »

Pour ne rien gâcher de cette soirée symbolique, Chauncey Billups a quitté le Michigan avec une victoire (115-119), la première depuis quatre matches.

« Oui, ça fait du bien de gagner contre cette équipe », confirme le coach des Blazers. « On veut toujours gagner, mais ce lieu est spécial pour moi, très spécial même, donc c’est agréable de l’emporter. »