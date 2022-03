Bradley Beal liste les besoins des Wizards

On pensait les Wizards dans la bonne direction après un mois de compétition et 10 victoires en 13 matches. Puis tout s’est déréglé, pour plusieurs raisons. Notamment parce que l’association Spencer Dinwiddie – Bradley Beal n’a jamais fonctionné et également parce que l’effectif était dense et chacun voulait ainsi sa part du gâteau.

La frustration a alors plombé le groupe, qui a perdu pied et même explosé avec le transfert de Spencer Dinwiddie vers Dallas. Dernier clou du cercueil de la saison de Washington : la blessure de Bradley Beal, qui a fait une croix sur les deux derniers mois, début février, suite à une blessure au poignet.

Si bien qu’à 11 matches de la fin, les Wizards ont cinq victoires de retard sur la 10e place dans la course au « play-in ». Autant dire qu’il faudrait un miracle pour une franchise qui reste sur sept revers en huit rencontres…

Il faut donc déjà penser à la saison prochaine, ce qu’a fait Bradley Beal, sur le Wizards Postgame Live. Le All-Star a donné quelques indications pour le recrutement. Déjà, il attend une seconde star pour le seconder. Kristaps Porzingis pourra-t-il être cet homme-là ?

« C’est impossible pour n’importe quel All-Star de dire qu’il peut gagner le titre tout seul. Ça n’arrivera jamais et je ne sais même pas si c’est déjà arrivé dans l’histoire de la ligue. Donc oui, avoir un joueur de plus, c’est nécessaire, indispensable même. »

« Cette saison, on n’a pas bien shooté du tout. C’est clairement un domaine où a besoin de s’améliorer »

Ensuite, Bradley Beal attend du soutien sur la ligne arrière, pour l’épauler, et notamment des shooteurs. Car cette année, les Wizards n’inscrivent que 10.5 paniers primés par match, c’est la pire moyenne de la ligue. Et leur pourcentage de réussite (34%) est le 26e seulement de la NBA.

« On a besoin d’arrières plus costauds, qui peuvent aller dans la raquette, qui peuvent créer et mettre des shoots à 3-pts », assure-t-il. « On a évidemment besoin de shooteurs. Contre Houston (lundi soir), on fait 6/29 derrière l’arc. Cette saison, on n’a pas bien shooté. C’est clairement un domaine où a besoin de s’améliorer. »

Enfin, comme les troupes de la capitale sont parmi les défenses les moins efficaces cette saison (26e), il faudra aussi recruter des joueurs capables d’apporter un plus. « Il nous faut des chiens dans les ailes, des 3&D, qui peuvent accepter les défis en playoffs afin de défendre sur des Jayson Tatum ou autres, sur ces très gros ailiers. »

Énoncées ainsi, ces pistes pourraient laisser croire que rien ne va à Washington. Mais Bradley Beal est tout de même satisfait des jeunes talents de la franchise, Corey Kispert, Deni Avdija et Rui Hachimura

« Je suis très impressionné par ces trois-là », déclare le meilleur marqueur de l’équipe. « Corey est un rookie très mature, il est compétitif et j’adore tout ce qu’il fait. Deni, lui, s’améliore constamment et il est polyvalent. Il a beaucoup changé de position, mais il est ouvert à ça. Il pose des questions. Le futur s’annonce brillant pour lui. Enfin, Rui m’impressionne encore plus parce qu’il a manqué de nombreux matches mais il a déjà de l’impact. Il shoote très, très bien. Sa confiance continue de grandir. »