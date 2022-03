Les Pacers offrent une seconde chance à Justin Anderson

Excellent en G-League cette saison, Justin Anderson était censé rejoindre Toronto mercredi, pour jouer une nouvelle rencontre avec l’équipe des Pacers, les Mad Ants. Mais au moment d’attacher sa ceinture et de décoller vers le Canada, son coach lui a demandé de sortir de l’appareil.

« Tout le monde était dans l’avion », raconte-t-il à l’Indy Star. « J’étais un peu perdu. Le coach m’a dit que les Pacers m’avaient signé pour 10 jours. Tout était plus clair à ce moment-là. »

Les Pacers avaient une place dans leur effectif, depuis le départ de Tristan Thompson, et ils ont offert un nouveau contrat de dix jours à Justin Anderson. Nouveau, car il était déjà passé par Indiana en janvier, mais avec 2.7 points de moyenne en trois matches, il n’avait pas marqué les esprits. Là, il obtient une seconde chance.

« Je veux être sur le parquet et montrer mon impact, ce que je peux apporter. Ça fait un moment que j’attends, mais malheureusement, les blessures m’ont éloigné de la ligue. Je veux briller, ce que j’ai fait en G-League, et maintenant, c’est le moment de le faire au plus haut niveau. »

Avec 27.8 points, 6.9 rebonds et 4.4 passes de moyenne en 22 matches, Justin Anderson est effectivement à l’aise dans l’antichambre de la ligue. Il y a dix jours, il a collé 46 points aux Windy City Bulls, l’équipe qui va accueillir quelques jours Patrick Williams, et il a même été élu joueur de la semaine.

« Il est très bon en G-League dernièrement », constate Rick Carlisle. « L’équipe a gagné quatre matches de suite et il a été le meilleur joueur du groupe, peut-être même de la ligue. Il s’est vraiment battu pour avoir une nouvelle chance en NBA. »