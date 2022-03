Retour prévu la semaine prochaine pour Patrick Williams

Billy Donovan avait confirmé qu’un retour de Patrick Williams d’ici la fin du mois de mars était très probable. Ça se confirme puisque les Bulls viennent d’envoyer l’ailier en G-League.

Le joueur de Chicago, touché au poignet fin octobre 2021 et qui a donc manqué presque cinq mois de compétition, va aller terminer sa préparation avec l’équipe des Windy City Bulls.

D’après The Athletic, le 4e choix de la Draft 2020 vise un retour en NBA dès la semaine prochaine. Et on sait, après les récents propos du coach, qu’il commencera les matches sur le banc.

Roster Update: We have assigned Patrick Williams to the @WindyCityBulls. pic.twitter.com/58P7O2mftq — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 17, 2022