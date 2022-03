Patrick Williams reviendra comme remplaçant

Après le retour d’Alex Caruso, les Bulls attendent désormais ceux de Patrick Williams et Lonzo Ball. Pour le second, c’est toujours flou car il est limité à des petites courses et des déplacements latéraux. Les entraînements sont encore légers indique le Chicago Tribune.

En revanche, pour le premier, ça se rapproche. Billy Donovan a évoqué un possible premier match fin mars, donc d’ici deux semaines. « Sauf rechute, je suis assez confiant là-dessus », affirmait le coach à NBC Sports.

S’il revient bien à la fin du mois, le 4e choix de la Draft 2020 aura donc manqué cinq mois de compétition à cause de son poignet, soit quasiment l’intégralité de la saison. Billy Donovan souhaite donc le réintégrer en douceur.

« Si on est au complet quand il revient, la meilleure chose à faire, ce sera de le faire sortir du banc », annonce le coach. « C’est mon opinion pour l’instant. Ce ne serait pas juste de le lancer comme ça, avec autant de mois et de matches d’absence, et de lui dire dès le premier match qu’il est titulaire. »

C’était pourtant son statut jusqu’à maintenant. Présent dans le cinq majeur lors de sa première saison, l’an passé, comme dans les cinq premiers matches de l’exercice en cours, avant sa blessure, Patrick Williams manquera de compétition et les playoffs arriveront à grands pas. Le risque semble trop grand.

« Il va aider notre équipe, mais en ayant manqué cinq mois, ce ne sera pas la meilleure idée pour notre formation, ni pour lui », répète l’ancien entraîneur du Thunder. « Il va avoir besoin de temps pour retrouver ses jambes, avoir du rythme, trouver sa routine. Le mettre titulaire dès le début, ce sera trop lui en demander. »