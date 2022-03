Encore en apprentissage à Utah, Rudy Gay pense pouvoir mieux faire

Rudy Gay n’est plus le même depuis sa rupture du tendon d’Achille en janvier 2017. Mais depuis son retour de cette grave blessure et jusqu’à son arrivée à Utah l’été dernier, il était devenu un remplaçant précieux pour les Spurs.

Sauf que cette saison, l’ancien de Memphis est dans le dur. Il affiche les pires statistiques de sa carrière avec 8 points de moyenne à 39 % de réussite au shoot et 33 % à 3-pts. C’est simple : jamais, en quinze saisons auparavant, il n’était descendu sous les barres des 10 points et des 40 % de réussite au tir.

« C’est une saison étrange », confie-t-il ainsi au Salt Lake Tirbune. « Cela prend du temps quand on arrive dans une équipe comme ça, avec un coach comme ça, peu importe le moment de sa carrière. Et j’ai eu quelques rechutes. J’aime dire que c’est toujours du basket, mais c’est bien différent. Il faut apprendre une philosophie, apprendre des joueurs, des coéquipiers. Donc ça demande un peu de temps. Est-ce que j’estime que je peux faire plus pour l’équipe ? Probablement. »

Surtout que Rudy Gay a été opéré du talon pendant l’intersaison, pour éliminer une douleur lancinante. Il a manqué le training camp, les matches de présaison et les 14 premiers de la saison régulière. Pas l’idéal donc pour commencer une nouvelle aventure dans un groupe.

« Il se cherche encore », reconnait Donovan Mitchell. « Il regarde des vidéos, fait du travail supplémentaire à l’entraînement, il discute pour trouver les solutions. »

Mike Conley voit un joueur plus mature

L’ailier du Jazz peine encore à trouver sa place et à mettre l’accent sur le shoot derrière l’arc, que le Jazz aime tant. Quin Snyder lui a donné quelques minutes de plus récemment, dans une fin de rencontre sans intérêt face à Portland, pour le mettre dans le rythme. On se souvient aussi qu’il avait « volé » un lancer-franc à Mike Conley pour retrouver confiance.

« C’est facile quand on a un coach qui vous dit de shooter », déclare Rudy Gay. « Si Rudy joue plus, il pourra nous donner plus », résume le coach. « C’est important pour nous qu’il soit sur le parquet. Il peut évidemment nous apporter. »

Pour Mike Conley, Rudy Gay est dans une nouvelle étape de sa carrière où seul le résultat collectif compte. C’est sa seizième saison et ses belles années sur le plan individuel sont logiquement derrière lui.

« Nos jeux ont énormément changé. En vieillissant, on ne peut plus faire les mêmes choses », explique le meneur qui a joué à Memphis avec lui. « Je me souviens que je pouvais lui balancer la balle dans les airs et il allait la chercher très haut. Il pourrait encore le faire, mais il préfère shooter à 3-pts et utiliser sa taille. Son jeu a mûri. »

Donovan Mitchell partage cette analyse. « Il a tellement fait de grandes chances dans sa carrière, en marquant plus de 17 000 points, en signant des gros contrats. Désormais, il est à un point où il veut gagner, donc il va accepter son nouveau rôle. »