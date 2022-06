Les Celtics veulent mieux punir les prises à deux sur Jayson Tatum

Luka Doncic a commencé par déborder Jaylen Brown au cœur de la raquette, avant d’attirer l’aide de Robert Williams et de Marcus Smart. Face à ce mur défensif, le Slovène a logiquement préféré ressortir le ballon vers un Spencer Dinwiddie ouvert à 3-points, sur le point de signer le panier de la gagne sur le parquet des Celtics. Une action dont les Celtics auraient beaucoup aimé s’inspirer avec Jayson Tatum.

Avec 14.2 prises à deux subies chaque soir, ce dernier est l’un des joueurs les plus « trappés » de la ligue, à l’instar du meneur de jeu des Mavs, n°1 dans cette catégorie (18.4). Dans ces situations, Dallas et Boston affichent une même moyenne de 1.16 point inscrit par possession.

Mais Ime Udoka, qui a eu l’occasion de faire passer le message dès ce week-end, estime que son équipe aurait pu mieux faire dans cette partie. « On n’a pas été aussi vifs ou précis qu’on l’a été contre les prises à deux. (Les Mavs) ont trappé (Jayson Tatum) sur le pick-and-roll ou en isolation. On a eu une tonne de bons tirs grâce à cela.»

Encore fallait-il les convertir. Les Celtics n’ont justement inscrit que 9 de leurs 37 tentatives, là où les Mavs ont rentré six tirs de suite en shootant autant (15/37). Yahoo! Sports rapporte que Jayson Tatum, avec les espaces qu’il a générés grâce à cette attention défensive, aurait pu atteindre 13 passes décisives au lieu de 4 finalement.

« J’ai juste senti que nous étions un peu à côté de la plaque », poursuit Ime Udoka, « étant donné que nous l’avons beaucoup vu cette année, que Jayson s’est débarrassé de tout le monde et a eu de très bonnes positions. On a donc abordé ce sujet (lundi). On a réglé quelques points, des zones à observer et les espaces où évoluer. »

Selon lui, la clé est le bon « spacing » de son équipe. Avec la nécessité de placer les intérieurs à proximité du cercle pour occuper les défenseurs adverses et des arrières capables de réagir en vitesse pour prendre les espaces et ainsi ne pas laisser « Jayson en plan ». D’autant que ce dernier, avec 4.2 passes décisives par match, se rapproche de sa meilleure moyenne en carrière dans le domaine pendant cette campagne.