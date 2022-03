WNBA | Au tour de Tyler Marsh de rejoindre Becky Hammon

Après avoir piqué Natalie Nakase aux Clippers, Becky Hammon continue de piocher en NBA pour composer son staff pour les Las Vegas Aces, en vue de la saison WNBA à venir.

Elle a cette fois réussi à attirer Tyler Marsh dans ses filets. Les deux avaient été aperçus en train de discuter lors de la venue des Pacers à San Antonio samedi soir et la nouvelle a été officialisée hier.

En poste depuis deux ans aux Pacers sous les ordres de Nate Bjorkgren puis Rick Carlisle en qualité d’assistant en charge du développement des joueurs, Tyler Marsh, présenté par Becky Hammon comme le prochain « couteau suisse » de son staff, dirigera la section « Player development » aux Aces. Il sera également en charge de l’élaboration des entraînements durant la prépa puis pendant la saison, et gérera aussi les rapports de scouting.

« C’est une bénédiction incroyable de faire partie de l’organisation des Aces de Las Vegas », a déclaré Tyler Marsh. « Je tiens à remercier le propriétaire Mark Davis, la présidente de l’équipe, Nikki Fargas, et coach Becky Hammon pour m’avoir fait confiance et me proposer cette incroyable opportunité. Je crois en l’objectif du titre fixé par nos dirigeants, et avec le talent incroyable de notre équipe, je suis enthousiaste à l’idée d’accomplir notre objectif, d’apporter à la ville de Las Vegas un titre WNBA ».

Avant d’arriver aux Pacers, Tyler Marsh a œuvré en tant que coordinateur adjoint et assistant en charge du développement des joueurs pour les Raptors de Nick Nurse, champions NBA en 2019.

Il avait également remporté un titre avec Nick Nurse en G-League avec les Rio Grande Valley Vipers (2012-2013), avant de poursuivre son aventure dans la ligue de développement, à l’Iowa Energy (2013-2014), au Jam de Bakersfield (2014-2015) et aux Mad Ants de Fort Wayne (2016-2017).