Tobias Harris devient un facteur X de luxe

Les Sixers étaient bien mal embarqués face au Magic et c’est Tobias Harris qui a sauvé les meubles. Alors que Joel Embiid et James Harden étaient maladroits, l’intérieur a inscrit 26 points à 10/18 au shoot et surtout marqué un panier décisif en prolongation.

Le Magic avait deux points d’avance dans les quarante dernières secondes quand le MVP 2018 pénètre et trouve Tobias Harris sur un côté. L’ancien des Clippers ne manque pas la cible et Philadelphie l’emporte.

« On avait mis en place une isolation pour que James Harden et Joel Embiid jouent le pick-and-roll », raconte le héros de la soirée. « Et on s’est adapté au mouvement de la défense. James a fait la passe et j’étais ouvert. C’était une excellente lecture et une bonne passe. Ce n’était pas pensé comme ça, mais l’action s’est formée ainsi. »

En retrait depuis les débuts de James Harden et en délicatesse avec son tir les premiers matches avec l’ancien de Brooklyn, comme « role player », Tobias Harris s’est offert une soirée de gala.

« C’est génial », souffle Georges Niang. « Tobias pense tellement aux autres. Il se sacrifie pour cette équipe. Il abandonne ses performances individuelles, ses statistiques. Je suis tellement heureux qu’il soit récompensé par ce tir primé. Il est l’esprit de cette équipe. Il mérite toutes les louanges pour une telle prestation. »

La façon dont Tobias Harris raconte cette action décisive, c’est-à-dire attendre de voir ce que la défense, concentrée sur les deux All-Stars, va offrir et profiter des espaces pour frapper, c’est un peu sa nouvelle vie.

C’est minimaliste, surtout pour un tel salaire (36 millions de dollars cette saison), mais si Tobias Harris est régulier et sait en profiter, les Sixers seront beaucoup plus dangereux.

« Il faut être prêt, c’est du catch-and-shoot », confie-t-il. « C’est la première fois que je suis dans ce rôle, dans cette niche. Tout le monde en a fait des tonnes sur trois matches, mais j’ai analysé les choses, j’ai regardé des vidéos, j’ai été à la salle, j’ai shooté, je suis resté en rythme. Je m’adapte, comme je l’ai toujours fait. Il s’agit d’être efficace dans ce rôle, que je prenne 18 ou 8 shoots. »