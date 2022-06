Tobias Harris redécouvre la vie de « role player »

L’échantillon est faible, mais avant les débuts de James Harden avec les Sixers, Tobias Harris tournait à 18.6 points de moyenne avec une quinzaine de tirs en moyenne. Après les deux premiers matches de la recrue, il tourne à 9 points de moyenne avec seulement neuf tirs pris en moyenne. Le tout à moins de 28% aux tirs.

« Je pense que c’étaient de bonnes positions et évidemment, j’aimerais tous les mettre » réagit Tobias Harris. « Avec le temps, je vais commencer à voir où je peux avoir des tirs pendant le cours du match, et voir où je peux m’imposer. Mais la balle arrive quand elle doit arriver… Je dois être prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à moi et l’accepter. Et je l’accepte. Ce ne sont que deux matches, et la balle circule différemment en fonction de ce que propose l’adversaire. En tant que joueur, il faut l’accepter. En tant que groupe, il faut accepter que des joueurs différents auront des performances différentes en fonction des duels. »

Un problème de riches

Pour Tobias Harris, comme d’autres stars avant lui, l’important, c’est le titre, et il est prêt à s’adapter à James Harden et au nouveau style de jeu des Sixers.

« On a la possibilité de se battre pour le titre, et de faire ce qu’il faut pour gagner des matches » poursuit-il. « Donc les joueurs, et moi le premier, devons faire d’autres choses pour aider à gagner des matches. Cela pourrait être simplement comme leader de la cohésion. C’est comme ça qu’on gagne des matches. »

À l’écouter, il est donc prêt à jouer les facilitateurs comme un Nicolas Batum aux Clippers ou un Kyle Anderson aux Grizzlies. Une chose est sûre pour lui, James Harden peut tirer le meilleur de chaque joueur.

« On a vu Matisse sur des coupes et des passes lobées. Tyrese s’en sort sur transition. James sert Joel sur pick-and-roll… » énumère Tobias Harris. « Tout le monde pense qu’il faut marquer des points. J’en ai conscience, mais au final, je le répète, je suis un gagnant et je veux aider à gagner. Que je prenne 15 ou 8 tirs, c’est comme ça… Tant qu’on gagne, c’est le but même du sport. Et puis, beaucoup de gens n’aiment pas entendre ça, mais on se retrouve au coeur d’un problème : on a une grosse puissance de feu surtout avec James et Joel dans l’équipe. »