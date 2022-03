Il faut bien reconnaître que la situation de Kyrie Irving est des plus absurdes. Depuis le 7 mars, la ville de New York autorise les spectateurs à assister à des événements sportifs ou culturels, sans masque, ni pass vaccinal. C’est un retour à la normale dans les tribunes du Barclays Center ou du Madison Square Garden. Sauf que cet assouplissement des règles sanitaires ne concerne pas les travailleurs du secteur privé, et si Kyrie Irving est autorisé à entrer dans la salle des Nets, il n’a pas le droit d’y jouer…

« Tout le monde ici cherche à attirer l’attention et j’ai l’impression que c’est ce que le maire recherche en ce moment, de l’attention »

« J’étais aux lancers-francs, quand je l’ai vu marcher dans les tribunes. On s’est regardé avec Dre (Drummond) et on s’est dit que c’était surréaliste. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. C’est ridicule » raconte Kevin Durant en conférence de presse. « Je ne comprends absolument pas. Il y a quelques personnes dans notre salle qui n’ont pas été vaccinées, non ? Ils ont levé toutes les restrictions dans notre salle, non ? Donc je ne comprends pas… Je ne comprends pas… J’ai juste l’impression qu’à ce stade, quelqu’un essaie de se mettre en avant pour renforcer son autorité. Mais tout le monde ici cherche à attirer l’attention et j’ai l’impression que c’est ce que le maire recherche en ce moment, de l’attention. Mais il va falloir qu’il trouve une solution. Il a intérêt. »

Comme beaucoup, Durant trouve que ça n’a pas de sens de priver Kyrie Irving des terrains alors qu’il peut déambuler dans les tribunes, se placer au bord du terrain sans masque, ou encore être dans le vestiaire. Alors même que d’autres personnes, non vaccinées, peuvent entrer dans la salle.

« Cela n’a aucun sens » répète-t-il. « Il y a déjà des gens non-vaccinés dans cette salle. On a un gars qui peut entrer dans la salle, et j’imagine qu’ils craignent pour notre sécurité ? Je ne comprends pas, et nous sommes tous confus. Quasiment tout le monde à travers la planète est confus à ce stade. Au début de la saison, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, mais maintenant ça a l’air stupide. Alors j’espère, Eric (Adams, le maire de New York), que tu vas comprendre ça ! Eric, il faut que tu trouves une solution car cela semble complètement dingue. Surtout pour un match diffusé sur le réseau national. Kyrie peut venir au match, mais il ne peut pas jouer. Voyons Eric ! »

Certes, Kyrie Irving est actuellement bloqué dans une situation absurde, mais le mandat pour les travailleurs du secteur privé ne concerne pas que le basketteur, mais près de quatre millions de personnes à New York. Le maire n’a que trois solutions face à cette situation : enlever le pass vaccinal pour le secteur privé, remettre celui pour les spectateurs des événements sportifs ou culturels, ou accorder une exemption à Kyrie Irving.

Dans tous les cas, il y aura des mécontents pour Eric Adams et ce dernier n’a pas envie que sa politique sanitaire soit dicté par un cas particulier. Et comme il le répète, Kyrie Irving peut aussi se faire vacciner.