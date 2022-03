Bismack Biyombo consacre l’intégralité de son salaire pour construire un hôpital en République Démocratique du Congo

Le très généreux Bismack Biyombo prépare un nouveau très gros coup. Dans une vidéo postée sur la chaîne Youtube de la « Bismack Biyombo Foundation », le pivot des Suns a annoncé qu’il allait consacrer l’intégralité de son salaire perçu cette saison, soit 1 366 392 dollars, pour lancer la construction d’un hôpital en République Démocratique du Congo.

Le joueur a expliqué avoir longtemps hésité à reprendre le basket après la maladie et le décès de son père. « Il était mon ami, mon partenaire dans le business, mon mentor, il était tout », a-t-il confié. De par son statut, Biyombo avait réussi à affrêter un avion médical pour emmener son père en direction de la Turquie.

« Chaque jour, lorsque je rentrais de l’hôpital, je me demandais toujours comment faisaient ces gens qui ne peuvent pas emmener des membres de leurs familles ailleurs. Je me sens extrêmement privilégié d’avoir été en position de le placer en avion médical pour l’évacuer en Europe afin qu’il ait une meilleure prise en charge médicale », a-t-il ajouté. « Mon salaire de cette année va donc servir directement pour la construction d’un hôpital au pays, afin de donner de l’espoir à ceux qui n’en ont plus, ces personnes qui ne peuvent pas transférer les membres de leurs familles ailleurs. Je voulais pouvoir leur donner de meilleures conditions pour qu’ils puissent avoir cet espoir de voir les leurs vivre et voir le jour suivant ».

En l’honneur de la mémoire de son père

Le joueur a également confirmé avoir perdu un peu de son amour pour le jeu suite au décès de son père, avant de concevoir l’idée de lui rendre hommage à travers un retour au jeu chez un candidat au titre.

« Je me rappelle avoir appelé mon agent un jour pour lui dire que la seule façon pour moi de revenir cette année était de trouver une situation dans laquelle je pourrais m’adapter et que je puisse jouer pour quelque chose. Je voulais que cette année soit dédiée à mon père, lui qui a tant donné, à moi, mes frères, mes sœurs, à servir les autres », a-t-il confié. « Je voulais construire quelque chose qui allait continuer à être au service des gens, en son nom ».

L’hôpital portera ainsi le nom de son père, avec un premier objectif simple : « S’assurer qu’on peut sauver le maximum de vies. J’ai vu comment les gens essayaient de survivre au Congo. On a déjà beaucoup fait en retapant des hôpitaux et des cliniques. Mais je crois que l’heure est venue de penser un peu plus grand et de bâtir quelque chose qui aidera les gens, j’espère pour plusieurs générations ».

En conclusion, Bismack Biyombo a lancé un appel à toutes les personnes susceptibles de l’aider dans sa démarche.

« A tous les docteurs et hôpitaux du pays, aidez-moi s’il vous plaît, si vous le pouvez. Si vous connaissez quelqu’un qui peut nous aider à accomplir cette idée, contactez-nous et on sera plus qu’heureux de réfléchir à la façon dont on pourra travailler ensemble ».