Jalen Green a tapé dans l’œil de LeBron James

« Il va devenir une star », prédit déjà Frank Vogel. Au regard de la prestation de Jalen Green, cette nuit face à son équipe, on ne peut que donner donner raison au coach des Lakers. Le rookie des Rockets a signé sa meilleure performance de la saison avec ses 32 points (à 13/21 aux tirs dont 4/7 de loin).

S’appuyant sur cette nouvelle gestuelle « funky », il a surtout enchaîné les tirs décisifs dans cette partie très disputée. D’abord pour maintenir son équipe au contact, dans les dernières minutes, pour lui permettre de filer en prolongation. Puis pour faire la différence dans les cinq minutes supplémentaires où le rookie a signé un 7-0 à lui tout seul pour lancer les débats. Soit un total de 19 points inscrits en prolongation et la fin du temps réglementaire.

« Le panier m’a paru super large ce soir », remarque l’arrière à l’issue de la rencontre. Celui-ci assure que la stratégie offensive des Rockets était de le laisser jouer en isolation face à Carmelo Anthony, après le « switch » sur le « pick-and-roll » puisque le vétéran des Lakers défendait sur Alperen Sengun.

C’est ainsi Melo que Jalen Green a attaqué avec autorité sur la première possession de la prolongation. Quelques minutes plus tôt, l’ailier vétéran avait commis une faute, une belle poussette, sur le rookie sur une même attaque du cercle.

« On cherchait le ‘mismatch’. On essayait de mettre Melo et (Austin) Reaves dans le coup, poursuit le rookie. Mes coéquipiers ont continué de m’alimenter. Ils m’ont dit de continuer à attaquer jusqu’à ce qu’ils m’arrêtent. Alors c’est ce que j’ai fait. »

Vitesse, adresse et qualités athlétiques…

« Il est super explosif », qualifie Frank Vogel, qui dit adorer son jeu. Auteur d’une belle envolée en contre-attaque, le rookie a en effet brillé par ses qualités athlétiques. Mais pas que. Alors que l’on venait de parler de ses progrès au tir, le numéro 2 de la dernière draft a largement confirmé cette impression en alignant les « jumpers », non contestés pour la plupart, dans le bon rythme.

« Il a une belle aptitude à rentrer des tirs, salue ainsi LeBron James. Tout le monde regarde ses qualités athlétiques, mais il montre cette capacité depuis longtemps maintenant, depuis le lycée. J’ai l’impression qu’il s’améliore de plus en plus, et ce qui est bien pour lui (à Houston), c’est qu’il s’agit d’un groupe très jeune, à part quelques gars. Cela lui permet de faire des erreurs et d’apprendre sur le tas. Cela va certainement lui être bénéfique. »

« La façon dont il shoote en périphérie, sa vitesse d’exécution et, évidemment, les qualités athlétiques qu’il déploie sur le terrain sont vraiment singuliers. (Les Rockets) en tiennent un bon. Cela va être sympa de le voir grandir au fil des années », complète Frank Vogel.