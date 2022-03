Jalen Green dégaine plus vite… et mieux

« C’est mon shoot. Il est un peu funky, mais c’est le mien. » Jalen Green est conscient que son geste n’est pas le plus académique de la ligue. Le rookie des Rockets n’a pas l’élégance de Ray Allen ou de Stephen Curry quand il shoote mais l’essentiel reste l’efficacité. Et justement, il y a du mieux depuis quelques semaines.

Depuis huit matches, il tourne à 20.4 points de moyenne à 48% de réussite au shoot et 36% à 3-pts. Surtout, dans cette série de rencontres, il a frappé plusieurs fois à mi-distance, après son dribble, et affiché 71% de réussite dans cet exercice ! Comme il l’a fait en fin de match contre Memphis, face à Brandon Clarke.

Pourtant, en regardant les images, il n’y a pas de différences avec son geste aperçu en début de saison. « Je n’ai rien changé », confirme même le principal intéressé. Comment expliquer, dès lors, cette précision en hausse ?

« Il a modifié son tir pour shooter un peu plus vite. C’est le seul point sur lequel ils ont travaillé », précise Stephen Silas au Houston Chronicle, en parlant de Jalen Green et de John Lucas, son assistant. « La qualité de ses tirs est meilleure également. Il prend les shoots qu’il veut prendre, au lieu d’être surpris. Donc, quand on est plus à l’aise, qu’on sait où et quand on va pouvoir shooter, il y a plus chances que ça rentre. »

« Des joueurs qui ont un geste parfait, il y en a peu. Tout le monde a un petit défaut »

John Lucas a aussi voulu travailler sur l’équilibre de Jalen Green, sur le placement de ses épaules et de ses jambes. Car il a les pieds très rapprochés quand il tire, comme Ja Morant notamment.

« Il redresse les épaules », explique l’assistant. « Quand on regarde son geste, ses genoux se rapprochent. J’essaie de garder ses genoux écartés, et alignés avec la largeur de ses épaules. Son tir n’a rien de mauvais. En vieillissant et en devenant plus puissant, son shoot va s’améliorer. La seule chose à faire, c’est de lui donner du rythme. »

Jamais John Lucas n’a tenté de changer le geste du rookie, qui place mal sa main gauche, toujours devant ou au-dessus du ballon, puisque d’autres ont essayé avant lui, sans succès.

« Mes mains ne sont pas assez grandes », se justifie en effet Jalen Green. « Dès que je shoote, si je mets ma main gauche sur le côté, alors mon tir part dans tous les sens. Mon coude part encore plus vers l’extérieur. Je ne peux pas shooter avec un geste classique. Le mien m’aide pour m’aligner. Et quand j’ai essayé de changer, ça ne fonctionnait pas. Donc je suis revenu à mon shoot habituel. »

Réussir à briller malgré un geste imparfait, ce n’est évidemment pas impossible. Reggie Miller n’était pas un modèle esthétique par exemple et il a été le meilleur shooteur à 3-pts de l’histoire de la NBA pendant plusieurs saisons, avant d’être détrôné par Ray Allen, Stephen Curry et même James Harden depuis quelques jours.

« Le plus important, c’est de savoir si on peut répéter ou non ce geste », livre Stephen Silas. « Si ça rentre à un rythme régulier, alors c’est bon pour nous. Sinon, des changements sont nécessaires. Les joueurs doivent être à l’aise en shootant et un gros changement pendant une saison n’est pas possible d’après moi. Ce n’est pas nécessaire. Des joueurs qui ont un geste parfait, il y en a peu. Tout le monde a un petit défaut : un pouce ou l’épaule mal placés. C’est son shoot et l’important, c’est la finition. »