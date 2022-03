Doc Rivers essaie d’apaiser les tensions avant la réception des Nets

Tout est presque réuni pour que la tension soit à son paroxysme ce soir lors du match entre Philadelphie et Brooklyn, un mois tout pile après l’échange qui a envoyé Ben Simmons aux Nets et James Harden aux Sixers.

Presque, car il ne manquera que Ben Simmons en tenue avec sa nouvelle équipe, même si l’Australien sera bel et bien présent au Wells Fargo Center, où il risque d’être chahuté par le public.

Conscient que les fans de Philly vont être particulièrement chauds, Doc Rivers a donné son point de vue sur le début de cette rivalité, confiant qu’il préférerait que l’antagonisme concerne d’abord deux équipes avant d’impliquer des individus, James Harden d’un côté, Ben Simmons de l’autre en l’occurrence.

« Je n’aime pas la façon avec laquelle cette rivalité a commencé », a confié le coach de Philly. « Je vais passer sur tout ça, laissez-moi le dire comme ça. Maintenant, j’apprécie quand il y a des rivalités. J’aime quand des équipes de la même conférence veulent jouer l’une contre l’autre et se défier. C’est une bonne chose. La ligue connaît une période formidable en ce moment, vraiment. Je veux dire, si vous regardez l’Est, il y a cinq, six équipes qui peuvent légitimement gagner. À l’Ouest, c’est la même chose. Quand on est Adam Silver, on aime ça. Parce que la compétition c’est bien, non ? C’est ce que nous voulons. On veut un bon match, difficile, avec de l’adversité. Et c’est quelque chose de super actuellement en NBA. ».

Encore deux équipes en quête de vécu collectif

Avant même l’échange, les deux dernières oppositions entre Brooklyn et Philadelphie avaient été ponctuées d’un peu de « trashtalking » des deux côtés. L’échange n’a fait que pimenter le tout…

Toujours dans sa volonté de désacraliser ce match et de retirer ainsi un peu de pression à ses joueurs, Doc Rivers a minimisé l’impact que pourrait avoir le résultat sur la suite de la saison. Notamment car les deux équipes ne seront pas au complet et manqueront également d’automatismes alors qu’il reste encore un bon mois de saison régulière.

« Kevin Durant est un joueur de premier plan. Kyrie Irving est un joueur de premier plan. Quand vous leur donnez le ballon, ils sont vraiment difficiles à contenir. Il n’y a pas de secret là-dessus. Nous avons quelques joueurs de premier plan ici aussi, et il n’y a probablement aucun secret sur eux. Les deux équipes sont probablement encore en train d’essayer d’intégrer des choses. Ils ont eu des gars qui sont entrés et sortis de l’équipe toute l’année. Nous aussi, avec le trade », a-t-il précisé. « Il est donc difficile d’avoir une réelle analyse après cinq matchs, dans un sens ou dans l’autre. Mais c’est toujours bon de jouer contre eux. C’est bien de jouer contre toutes ces équipes. Je pense qu’on apprend un peu à chaque fois ».

Ce match restera-t-il un match « comme les autres » comme l’a évoqué Georges Niang dans ce sprint final en vue des playoffs ? Réponse cette nuit !