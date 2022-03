Jayson Tatum parmi les géants verts

Il vient d’avoir 24 ans, mais Jayson Tatum continue d’inscrire son nom dans les livres d’histoire des Celtics. Le record de matches à 50 points à Boston était jusqu’alors la propriété de Larry Bird, avec quatre occurrences.

La légende Boston n’est plus seule puisque l’ailier, en collant 54 points (16/30 au shoot) aux Nets, vient de réussir son quatrième match à 50 unités ou plus en carrière. Tous sont arrivés ces deux dernières saisons et cette quatrième rencontre à cette hauteur est dans un gros match face à Kevin Durant (37 points) et Brooklyn.

« On rêve de ces moments-là, de ces grands matches contre des grandes équipes et des grands joueurs, quand on est gamin », a souligné le héros de la partie à ESPN. « On est impatient de les jouer. »

Le All-Star s’est surtout illustré en seconde période, avec 34 points. Il a été très propre et très juste, alternant les shoots et les passes, parfois décisives, à des coéquipiers ouverts. Il a certes parfois forcé un peu, mais comme il était bouillant, ça finissait par transpercer les filets.

« Il a fait ça toute sa vie », remarque Marcus Smart pour Mass Live. « Depuis qu’il est ici, il fait ça. Il lit très bien les situations et laisse le jeu venir à lui. Il choisit bien ses positions. Sa progression, pour lui comme pour nous, est très importante. Il joue de manière très intelligente et le démontre. »

« Il a arrêté de forcer pour mieux lire le jeu et se rendre les choses faciles »

Sauf qu’en début de saison, Marcus Smart n’était pas aussi élogieux. Il était même très critique dès qu’il s’agissait de la lecture de jeu de son coéquipier. De quand donc datent les progrès de Jayson Tatum dans ce domaine ?

« Quelques semaines après le début de saison », affirme le meneur de jeu de Boston. « Il a arrêté de forcer pour mieux lire le jeu et se rendre les choses faciles. Il a gardé son énergie, n’a plus essayé de casser les prises à deux à lui tout seul. Ainsi, il peut faire des différences en fin de match, il a les jambes pour le dernier quart-temps. C’est ce que font les grands joueurs : il en garde pour les moments chauds. »

Avec 18 points à 5/8 au shoot et 7/8 aux lancers-francs dans le dernier acte contre les Nets, Jayson Tatum n’a pas tremblé au moment de conclure. En mars, Boston est à trois victoires en trois matches et l’ailier tourne à 14.7 points de moyenne… en dernier quart-temps, à 64% de réussite au shoot !

« C’est impressionnant », remarque Ime Udoka, sur les performances dans le « money time » de son joueur. « J’oublie presque qu’il est encore très jeune, lui comme les autres. Ils ont 23, 24 ou 25 ans. Il est fier de jouer contre des joueurs de haut niveau et il n’en fait pas une histoire individuelle, de un-contre-un. Néanmoins, il veut bien jouer. Je ne suis pas surpris par ses performances, mais impressionné, certainement oui. »