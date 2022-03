Wizards – Pacers : des débuts de rêve pour Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis ne pouvait rêver meilleur scénario pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. À l’occasion de la réception des Pacers, Washington a ainsi pu compter sur un renfort de choix qui a en plus fait basculer la fin de match, alors que les Wizards peinaient à conclure.

L’ancien intérieur de Dallas a d’ailleurs été rapidement mis à contribution et les Wizards ont vite pris le contrôle du match. L’envolée de Daniel Gafford et les 3-points du trio KCP-Kispert-Kuzma ont confirmé la tendance (26-17). Jusqu’au réveil des Pacers initié par Malcolm Brogdon avec deux passes et un 2+1 en fin de premier quart-temps, puis un Goga Bitadze intenable dans le deuxième acte.

L’intérieur géorgien signe 15 points en 12 minutes à 100% aux tirs, et il alimente un 14-2 qui a complètement inversé la tendance (40-48). Si bien qu’Indiana a viré en tête à la mi-temps (57-61).

Les Wizards ont répondu après la pause par un 8-2 conclu par le 3-points de Kristaps Porzingis (65-63). Le collectif des locaux a ensuite contribué à accentuer l’écart à +9 à 12 minutes du terme (96-87). Souvent à deux doigts de craquer, les Pacers ont tenu bon jusqu’au bout, préservant le suspense grâce aux deux paniers à 3-points consécutifs de Buddy Hield et aux inspirations géniales du tandem Brogdon-Haliburton.

Le suspense était encore entier à deux minutes de la fin après un panier du précieux Jalen Smith (122-119). Jusqu’à ce que Kristaps Porzingis, revenu en jeu quelques instants plus tôt, ne brille sur deux actions d’éclat en haute altitude, un alley-oop servi par Deni Avdija après un gros contre de Kyle Kuzma sur Buddy Hield, et un dunk après un rebond offensif (126-121).

Ish Smith a alors fini le job d’un tir à mi-distance dans la foulée, guidant Washington vers la victoire, ponctuée par les lancers de la paire KCP-Avdija (133-123). Un succès qui permet aux troupes de Kyle Kuzma de continuer à viser la 10e place de la conférence Est, et donc le « play-in ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entrée en matière parfaite de Kristaps Porzingis. Quel « comeback » ! Envoyé dans les airs par Kyle Kuzma dès la première action du match, KP est très vite rentré dans le bain et a ensuite marqué sa première du sceau de l’efficacité. Le Letton a en effet eu un impact majeur (meilleur marqueur de son équipe avec 25 points à 7/12 au tir) alors qu’il n’a disputé que 20 minutes, comme prévu à l’occasion de son retour de blessure au genou. Ses deux actions aussi spectaculaires que décisives ont été la cerise sur le gâteau.

– Le collectif des Wizards. La première de Kristaps Porzingis aurait pu perturber l’organisation offensive habituelle de l’équipe de Wes Unseld Jr. Il n’en a rien été. Au contraire, le collectif de DC a tenu la route du début à la fin. Il n’a manqué qu’un stop défensif qui a tardé à venir et qui aurait pu tuer le suspense un peu plus tôt. Mais pour ce qui est de l’attaque, avec 33 passes et seulement 5 ballons perdus, c’est du tout bon pour Washington.

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Kuzma. Leader des Wizards en l’absence de Bradley Beal, l’intérieur a fait en sorte de mettre son nouveau coéquipier dans de bonnes conditions mais a gardé ses standards avec une nouvelle prestation complète à 23 points, 5 rebonds, 8 passes et 2 contres. C’est justement sur un gros « block » de sa part que la fin de match a basculé.

✅ Le duo Satoransky-Smith. Force est de constater que les Wizards ont eu le nez fin en sauvant leur poste 1 avec cette paire de meneurs expérimentée pour compenser le départ de Spencer Dinwiddie. Si tout le collectif pourrait être cité, Deni Avdija et Daniel Gafford notamment, le tandem Satoransky-Smith a été irréprochable. En 14 minutes, Tomas Satoransky a rendu 10 points et 5 passes décisives et Ish Smith 13 points, 7 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes. Les deux joueurs ont également brillé après la pause avec un gros dunk pour le premier et le panier qui a pratiquement tué le match pour le second.

✅ Goga Bitadze. Même si la paire Brogdon-Haliburton a également été très productive et a éclipsé un peu son absence des débats sur la fin, le Géorgien a tout de même signé un « perfect », à 20 points à 7/7 au tir dont 3/3 à 3-points, usant d’une belle alternance en deuxième quart-temps notamment, pour aller avec ses 6 rebonds en 24 minutes.

⛔ Oshae Brissett. Le Canadien a souffert face à Kristaps Porzingis mais aussi Kyle Kuzma. Le maillon faible des Pacers sur cette rencontre.

L’ACTION DU MATCH

Une séquence « Top 10 » avec un contre de Kyle Kuzma sur Buddy Hield qui permet à Deni Avdija de servir Kristaps Porzingis au alley-oop sur la transition, et une action « clutch » puisqu’elle a marqué le début du run victorieux des Wizards.

LA SUITE

Washington (29-34) : direction la Californie pour affronter les Clippers ce mercredi.

Indiana (22-44) : les Pacers accueillent Cleveland ce mardi.